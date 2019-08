المغنية "Pink" تتحول في ملابسها وطريقة اختيار أزيائها منذ بدايتها وحتى الأن

منذ أول أغنية منفردة لها There You Go، أصبحت المغنية بينك من بين العشرة الأوائل على قائمة Billboard Hot 100 في عام 2000، كانت Pink واسمها الحقيقي Alecia Moore هى الدعامة الأساسية لراديو البوب، لقد أصدرت سبعة ألبومات، وظهرت في أفلام مثل Charlie's Angels: Full Throttle و Get Him to the Greek، وفازت بثلاثة جرامي، وسبعة VMAs، و Daytime Emmy، بالنسبة لمظهرها لم يكن شعرها وردياً دائمًا، لكنها كانت تشتهر بشعرها الأشقر القصير، كما وأنها تتمتع بمظهر عصري وغريب، هنا نلقي نظرة على تطور موضة المغنية بينك والتغيرات التي حدثت لأزيائها وطريقة اختيارها الأن لملابسها فقد أصبحت أقل جنوناً مما سبق.

بينك مابين عام 1999 و 2000

قبل أن تصبح كفنانة منفردة في عام 2000 ، كانت Pink في مجموعة فتيات من فئة R&B تسمى Choice، لكن أختفت Choice في عام 1998، وفي عام 2000، أصدرت المغنية ألبومها الفردي لأول مرة Can't Take Me Home، وظهرت في حفل جوائز Teen Choice Awards، وواضح من مظهرها إنها كانت تريد أن تثبت نفسها بالشعر الوردي وأزيائها الجريئة التي ظهرت بها هو مثال على مسيرة Pink .

بينك مابين 2001 و 2003

بدأت بينك في تغير لون شعرها للألوان متعددة غريبة كما وطورت من أسلوب أزيائها ليصبح أكثر غرابة بالإضافة إلى تصرفاتها الغريبة أيضاً، مثل ظهورها بدون حذاء في حفل vms عام 2001.

بينك ما بين 2004 و 2007

بدأت بينك بالتدريج في تغيير أسلوبها من مظهر الفتاه الجريئة والملابس الغريبة متعددة الألوان إلى أسلوب أكثر رقه وأنوثة برغم من أن هذا بعيد تماماً عن شخصيتها التي كانت تظهر بها من قبل، إلا إنها بدات في إعتماد تسريحات الشعر البسيطة وأختيارها للون واحد وهو الأشقر بعد أن كانت قد ظهرت بالون الأسود ، وبدأت فى أرتداء الفساتين بدلاً من الملابس الكاجول وأزياء الروك الغريبة التي كانت تظهر بها فى الحفلات.

بينك مابين 2008 و 2010

كانت قد قررت بالفعل أن تستقر على المظهر الأنثوي والرقيق أحياناً، فأصبحت تعتمد أكثر على الفساتين الطويلة الراقية، التي أظهرت شخصيتها الأنثوية، لكن في حفلتها الغنائية كانت ترتدي فساتين بستايل استعراضي أكثر .

بينك مابين 2012 و 2015

في هذا الوقت استطاعت بينك أن تظهر نضجها من خلال اختيارها لأزيائها سواء أثناء حضورها لحفلات الجوائز أو حفلتها الاستعراضية.

بينك مابين 2017 و2019

بعد أن أصبحت أم لطفلين، حولت بينك تماماً من شخصيتها الجريئة إلى شخصية الأم القدوة برغم أعتمادها أحياناً لألوان شعر مختلفة مثل اللون البينك، إلا أن أزيائها أصبحت تليق تماماً بمظهر الأم.