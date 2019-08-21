تعرف على أروع أزياء الزفاف وعادات الزواج من مختلف دول العالم منها الصين والهند

ليست كل حفلات الزفاف تحمل نفس الطابع والأسلوب فكل طائفة لها أسلوبها وملابسها الخاصة التي تحتفل خلالها بالزواج الجديد، فإن كان فستان الزفاف في الهند قد ارتبط باللون الأحمر أو الزهري نجد أن فساتين الزفاف في غانا تجمع بين اللون الأصفر والأحمر في زي له خطوط عرضية مبهجة ولا تريديه العروس وحدها بل يرتديه الرجل أيضًا. أما في دول شرق آسيا نجد أن لكل دولة فستان زفاف مميز في اليابان كيمونو الزفاف الأبيض مع غطاء للرأس كعلامة على الشباب والنقاء فهو رمز البدايات الجديدة. كذلك في كوريا الجنوبية نجد الهانبوك الأبيض الذي ترتديه العروس كما يرتدي الرجل هانبوك مبهج في أزياء تقليدية رائعة، أما في الصين فالعروس ترتدي زي يطلق عليه تشيباو مصنوع من الحرير الأحمر وهو رمز إلى الثروة والحظ والرفاهية. وعلى الرغم من الأصل الأوروبي لفستان الزفاف التقليدي إلا أن بعض الدول الأوروبية لاتزال متمسكة بالزي التقليدي للزفاف مثل النرويج حيث يطلق على زي الزفاف بوناد ويجمع بين الألوان الأسود والأحمر والأبيض لكن أكثر ما يميزه أنه مزين بقطع من الفضة. لكن أغرب إطلالة لعروس تعود إلى عرائس الغورا وهي منطقة تقع بين كوسوفو ومقدونيا هناك تحصل العروس على نوع خاص من المكياج في يوم الزفاف. ويعتقد أن هذه الأنماط المرسومة تحمى العروس من قوى الشر والحظ السيئ.

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