تجنبي استخدام أي كريم أو مستحضر تجميلي جديد في الليلة التي تسبق يوم زفافك

لأنّ مكياج زفافك يجب أن يكون متقناً، من المهم أن تعرفي خطوات التجميل الممنوعة عليك في الليلة التي تسبق يومك الكبير، والتي من شأنها أن تضمن لك الإطلالة المثالية الخالية من الأخطاء، وبعد خطوات تجميل عربية الهويّة ستجعلك العروس الأجمل في يوم الزفاف حان وقت اكتشاف ما هو ممنوع!

تقشير البشرة



رغم أهميّة خطوة تقشير البشرة في إزالة الخلايا الميتة عن سطح الجلد، ومنحك البشرة المثالية، إلا أنّه بفضل عدم إتباعها مطلقاً في الليلة التي تسبق زفافك، لأنّ التقشير قد يؤدي إلى تهيج البشرة واحمرارها، وهي أمور لا تريدين رؤيتها مطلقاً في اليوم التالي. وهنا نذكرك بأسوأ الأخطاء التي من الممكن ارتكابها خلال التقشير.

استعمال كريمات جديدة للمرة الأولى

لا تجربي أي كريم أو مستحضر تجميلي جديد في تلك الليلة، لأنّك الأمر يتضمن مخاطرة حقيقية، حيث أنّك تجهلين ردة فعلك تجاهه، حتى ولو كان مستحضراً مناسباً لطبيعة بشرتك، فقد تختلف ردود الفعل عن غيرها، الأفضل لك أن تظلي في الجانب الآمن.

قص الشعر

أي خطوة مجنونة في شعرك قد تكلّفك إطلالة زفافك وتشعرك بالندم طيلة الحياة، نستبعد قيامك بهذا الأمر، ولكن من الأفضل تحذيرك من عدم الوقوع في أي هفوة غير ضرورية.

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إزالة الشعر

إذا أردت التخلص من الشعر الزائد قبل يوم من زفافك، يفضّل ان تقومي نهارًا بذلك بدلاً من الليل، أولًا بسبب الضوء، وثانيًا بسبب ضمان عدم ظهور أي أثر لهذه العملية على بشرتك في اليوم التالي، ولهذه المناسبة نخبرك عن كل ما على العروس معرفته عن إزالة الشّعر الزّائد.

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