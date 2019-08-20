ملكة جمال مصر لـ"هن": أنا من بنها.. وفزت باللقب لأني كنت على طبيعتي

قالت آلاء عاطف، ملكة جمال مصر 2019، إنها تقدمت للاشتراك بالمسابقة، بعدما وجدت التفاصيل والشروط على صفحة المسابقة الرسمية، على موقع "فيسبوك"، رغبة منها في خدمة البلاد، إذا حصلت على اللقب.

وأضافت آلاء، خلال حديثها لـ"هُن": "اتبعت حوالي 1300 إيميل للاشتراك، اختاروا منهم 200 بنت، وبعدها اتصفينا لـ 22 بنت في النهاية، وفوزي باللقب كان حاجة كبيرة".

ملكة جمال مصر ترى أن المُسابقة لا تعتمد على الشكل الجمالي، بقدر الاعتماد على الثقافة واللُغة، وحُب البلد، قائلة: "لازم يكون معاكي أكتر من لغة، ومنفتحة، ومتكونيش بتدوري على شهرة وتمثيل، قد ما تكوني عاوزة تخدمي البلد".

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وعن فوزها باللقب، أكدت ملكة جمال مصر، أن أهم ما ميَّزها كونها على طبيعتها، الأمر الذي ساعدها في اقتناص اللقب في النهاية.

وعن دراستها أوضحت "آلاء" أنها بالسنة النهائية، من كلية الألسن، جامعة عين شمس، وإنها بالفعل ستعمل بمجالات الترجمة فيما بعد، متابعة: "إنها بالأصل من محافظة القليوبية، تحديدًا من بنها، إلا أن والدها ووالدتها كانوا حريصين على دعمها، للدخول بالمسابقة، والوقوف بجانبها، دون اعتراض".

واستضافت جريدة "الوطن" ملكة جمال مصر، خلال ندوة خاصة، بصحبة ملكة جمال المُراهقات، وملكة جمال آسيا في مصر، وصاحبة لقب أجمل وجه، والأكثر أناقة بالمسابقة.

وكان حفل ختام المُسابقة، أقيم مؤخرًا، بفند الماسة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم اختيار آلاء عاطف، ملكة جمال مصر لهذا العام، برئاسة لجنة التحكيم، التي ترأستها، الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، والفنان فراس سعيد، والفنانة هنادي مهنى، ومصمم الأزياء بهيج حسين، فضلًا عن ريم رأفت ملكة جمال مصر للموسم الماضي، وأيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي.