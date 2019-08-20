مريهان حسين بإطلالة برونزية وشعر غجري.. ومتابعوها: "كايلي الغلابة"

اعتادت الفنانة مريهان حسين، مشاركة متابعيها بالعديد من اللقطات المصورة، التي ترصد أدق لحظاتها، خلال العمل أو بالعطلات.

واليوم، نشرت الفنانة، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جلسة تصوير جديدة، خلال عطلتها الصيفية، أمام أحد الشواطئ.

وظهرت "مريهان" بفستان أبيض قصير، بحمالات رفيعة، مع شعر غجري كثيف، ومكياج ترابي بسيط.

واعتمدت الفنانة على لون الجسم البرونزي، الناتج من الخضوع لجلسات التان.

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور التي حققت نحو 36 ألف تسجيل إعجاب، مشيدين بقوامها، وإطلالتها، ولون جسدها الجديد، حتى بات البعض يشبهها بـ كايلي جينير، مُعلقًا: "كايلي الغلابة".

Advertisements

وكانت الفنانة، شاركت مؤخرًا بعدة لقطات مصورة خلال عقد قران الفنان الشاب، أحمد حاتم، حيث ظهرت وهي تقدم وصلة رقص على نغمات أغنية روبي "ليه بيداري كدة"، مرتدية فستانا أزرق، ذا أكمام طويلة وقصيرة، كما تركت شعرها منسدلا.