محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر: يساعد خفض ضغط الدم على تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وغيرها من الأمراض المختلفة المصاحبة له. لقراءة المزيد عن: ارتفاعه يسبب أمراض القلب.. 6 إرشادات ضرورية لخفض ضغط الدم.. اضغط هنــــــا.

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