لها تأثير السحر.. 4 تمارين منزلية تخفف آلامك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– سمية عبد الهادي

عادة ما يكون الهدف من ممارسة التمارين الرياضية بالمنزل هو نقص أو زيادة الوزن، ولكن ما لا قد يعرفه الكثيرون أنّ للرياضة فوائد صحية مذهلة، قادرة على أن تخلصك من أمراض عدة قد تكون مصابا بها.

يستعرض لكم "الخليج 365" في السطور التالية تأثير التمارين غير التقليدية التي يمكن ممارستها في المنزل، في علاج بعض الأمراض التي قد يصاب بها الإنسان، وفقا لتصريحات الدكتورة هند سراج أخصائي العلاج الطبيعي، وطلعت حمدي كابتن جيم، في تصريحهما لـ"الخليج 365":

1- تمرين رفع الساقين

ويكون برفع الساقين على الحائط مع استلقاء الظهر على الأرض، بحيث يكون الجسم منحنى بدرجة 90 بين الأرض والحائط، مع تثبيت اليدين بجوار الجسم بصورة مستقيمة.

ويفيد هذا التمرين في تحسين عملية الهضم، فضلًا عن قدرته في تخفيف آلام الصداع والمغص أثناء فترة الدورة الشهرية، كما يسهم في التخلص من مشاعر الاكتئاب والقلق.

2- تمرين الآيروبيك

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وتكون هذه التمارين بتحريك جميع أعضاء الجسم بصورة مرتبة متتالية، لذلك يتم ممارستها بمصاحبة الموسيقى، وهي تشبه الرقص في تنفيذها ولكن بصورة دقيقة ومنتظمة، وتفيد في تقوية القلب والعظام كذلك، كما أنها تحسن من عملية الهضم، وتقوم أيضا بتخفيف آلام الظهر.

3- تمرين القرفصاء

ويكون بالاعتماد على القدمين فقط لحمل الجسم، من خلال ثني القدمين قليلا مع استقامة الظهر ومد الذراعين للأمام بصورة مستقيمة، ثم القيام والهبوط تدريجيا بهذه الوضع، لمدة 5 دقائق مع زيادة المدة في كل مرة ينفذ فيها التمرين، ويفيد هذا التمرين في تقوية العضلات والعظام، ويساعد كذلك في التخلص من انحناء الظهر، فضلًا عن قدرتها في التخفيف من آلام الظهر والقدمين والدوالي.

4- تمرين اللوح

ويكون بالاستلقاء على الأرض بحيث تكون منطقة البطن هي المواجهة لها، ويوضع الذراعين في حالة انحناء للأعلى بجوار الجسم، ويبدأ التمرين برفع الجسم كليا مع مراعاة عدم تحريك الذراعين من مكانهما، يكرر هذا كل دقيقة، ويفيد في التخلص من تقلصات البطن أثناء فترة الدورة الشهرية، كما يعمل على تقوية العظام، وتخفيف آلام المفاصل، فضلًا عن قدرته في تحسين مستوى ضغط الدم.