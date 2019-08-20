صابرين: والدي كان الأقرب لي.. ويعرف ما بي دون أن أحكي

قالت الفنانة صابرين، إن والدها كان أقرب شخص في حياتها، وكان بنك أسرارها.
وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة "dmc": "كان بيفهم اللي جوايا من غير مقوله، وكان أكتر حد في الدنيا ممكن استشيره، وطول عمرنا عايشين في بيت واحد ومفارقناش بعض ومتفطمتش".
وتابعت: "اتعلمت منه أكون فنانة وإزاي أشتغل على نفسي جدا، وإني أنقد نفسي وأقول رأيي بصراحة ودون مجاملة لأي حد، وأكون مؤمنة بقدراتي".
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