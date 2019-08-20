ريهام في مصحة ومنة تعرضت للسخرية.. ماذا فعلت السمنة في المشاهير؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

استعرضت الإعلامية ريهام سعيد أزمتها مع مرض السمنة الذي دفعها إلى الذهاب لمصحة بمنطقة سفاجا للتخلص من زيادة الوزن.

ريهام قالت خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة "الحياة" أمس، إن أصابتها بحالة اكتئاب بعد انفصالها عن زوجها أدى إلى زيادة وزنها بـ 45 كيلو إضافية خلال 3 أشهر فقط، الأمر الذي دفعها إلى الذهاب لمصحة بمنطقة سفاجا للتخلص من زيادة الوزن، حيث اتبعت نظاما غذائيا قاسيا، كانت تتناول خلاله شربة الكرنب فقط، إلى أن وصلت لقوام مناسب جعلها قادرة على استكمال حياتها بصورة مرضية لها

"ريهام" التي وصفت السمنة بالمرض الأكثر خطرا على الإنسان مقارنة بالسرطان، ليست الأولى من المشاهير الذي طالهم المرض وسعوا للتخلص منه سواء باللجوء إلى نظام غذائي قاس أو الاعتماد على الحميات الغذائية العادية، يستعرضها "الخليج 365" في السطور التالية:

منة شلبي

أصيبت أيضا الفنانة منة شلبي بالسمنة لفترة ما، بسبب تعليقات الآخرين على عمل والدتها، ما أدخلها في حالة من الاكتئاب، كما كانت مادة للسخرية والتنمر بسبب زيادة الوزن، فهي لم تكن تلقى اهتماما بتعليقات الآخرين على عمل والدتها بقدر ما أرهقتها مواقف السخرية من زيادة وزنها، الأمر الذي أصابها بحالة من الاكتئاب.

رضوى الشربيني

وكان للإعلامية رضوى الشربيني هي الأخرى تجربة مع السمنة، حيث قالت في برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة"، إنها تعرضت لمرض السمنة بعد الزواج وإنجاب الأطفال، ووصل وزنها حينها إلى 89 كيلو.

رأت رضوى أن شكلها أصبح غير ملائم لعملها، وبعدما تأكدت من أن ذلك يبعدها كثيرا عن حلمها الذي طالما سعت إليه، حيث تركت عملها الإعلامي لفترة بسبب زيادة وزنها، اتبعت نظاما غذائيا قاسيا وترددت على صالات ممارسة التمارين الرياضية، للعودة إلى وزنها الطبيعي وهو 58 كيلو، ما ساعدها في العودة إلى مواصلة العمل على تحقيق حلمها واستكمال عملها.

أحمد زاهر

الفنان أحمد زاهر أيضا عانى لفترة من مرض السمنة، حيث اكتشف إصابته بفيروس نادر أدى إلى توقف عمل الغدة الدرقية، ومنها بدأت رحلة زيادة الوزن والمعاناة من السمنة المفرطة، حيث وصل خلال تلك الفترة إلى 180 كيلو، ما دفعه إلى أخذ قرار باجراء جراحة لإنقاص الوزن، لكونه أصبح مهددا بتوقف المخ عن القيام بوظائفه.

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سمية الخشاب

تعرضت أيضا الفنانة سمية الخشاب إلى السمنة خلال الفترة الماضية بسبب تناولها لبعض الأدوية، والتي أدت معها إلى زيادة الوزن، ولكن بعد ذلك استطاعت العودة إلى وزنها المناسب 61 كيلو

نصائح لتجب الإصابة بالسمنة

يستعرض الدكتور إسحق مراد، أستاذ مساعد التغذية بمعهد البحوث التكنولوجية للأغذية، لـ"الخليج 365"، بعض النصائح التي يفضل اتباعها لتجنب الإصابة بالسمنة:

1- يفضل مضغ الطعام جيدا حتى يسهل على الجهاز الهضمي التخلص من الأطعمة لمساعدة الجسم على امتصاصها.

2- الابتعاد عن المغريات مثل الأكلات السريعة والدسمة، والمقليات التي عادة ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

3- تناول الطعام بعيدا عن التلفاز أو جهاز الكمبيوتر ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساعد تلك الأشياء على تناول كميات كبيرة من الطعام، وهو ما ينتج عنه بالنهاية الإصابة بمرض السمنة.

4- الاعتماد على الخضروات والفاكهة بدلات من اللحوم، لكونها تتضمن نسة عالية من الدهون.

5- تحديد طبق لتناول الطعام به، ويفضل أن يكون من الأطباق صغيرة الحجم للتحكم في الكمية التي يتناولها الإنسان.

6- تناول كمية كبيرة من الماء قبل تناول الوجبات، حيث أنها تشعر الإنسان بالشبع لوقت طويل.

7- تخصيص وقت لتناول الحبوب الكاملة والبقوليات، لكونها مفيدة لجسم ولا تحتوي على دهون، فهي تُشعر الإنسان بالشبع دون زيادة في الوزن.

8- الاعتماد على الأسماك حيث أنها تمد الإنسان بالبروتينات، ولا تسهم كذلك في زيادة الوزن.

9- ممارسة العديد من التمارين الرياضية بعد تناول الطعام، لكونها تساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية الزائدة.