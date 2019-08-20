طرق منزلية بسيطة للتخلص من الذباب في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يكثر الحديث عن انتشار الذباب خلال فصل الصيف من كل عام، حيث يتواجد في الأوقات الحارة، ويعمل على إزعاج الإنسان بأصواته التي يصدرها، كما أنه يلدغ أحيانا ويترك أثارا على الجسم.

هناك خمس طرق منزلية بسيطة للتخلص من الذباب، بحسب ما جاء بموقع "DW" عربي.

مزعج هو الذباب المنزلي في هذا الوقت من السنة على الرغم من أنه في الغالب لا يشكل خطراً كبيراً. وفي هذا الوقت من السنة بالتحديد تتكرر مشاهد الذين يلاحقون بجريدة مطوية ربما ذبابة تسللت إلى الغرفة لتزعج ساكنيها. وقد يلجأ البعض إلى المبيدات الحشرية بيد أنها لا تخلو من مخاطر على صحة الإنسان خصوصاً الأطفال الصغار، ناهيك على إجراءات عزل الغرفة قبل رش المبيد. هل تريد التخلص من الذباب المنزلي المزعج دون الملاحقة بالجريدة المطوية أو المبيد الحشري؟ الأمر بسيط، إذ توجد طرق عدة للتخلص من الذباب وطنينه المزعج في المنزل.

تهوية وتيار هواء قوي

يحب الذباب المنزلي بطبعه المكان الخالي من تيارات الهواء، وبهذا يمكنك التخلص منه إذا عرضت المنزل لتيار هواء مع فتح الشباك لإخراجه. لكن مهلاً! لا تفتح الشبابيك المعرضة لضوء الشمس، فحينها سيدخل المزيد من الذباب المنزلي، الذي يحب التواجد في الأماكن المشمسة الدافئة.

الزيوت الطيارة

ويمكن لبعض الزيوت العطرية الطيارة أن تساعدك في التخلص من الذباب المنزلي، من خلال وضعها على سبيل المثال في مبخرة. لا تحتمل الحشرات بعض العطور، ما يدفعها إلى الابتعاد عن المكان والبحث عن آخر، ومن هذه الزيوت الطيارة:

* النعناع

* الريحان

* شجرةالكينا

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النباتات آكلة اللحوم

من التسمية تبدو هذه الوصفة المنزلية للتخلص من الذباب أنها تنطوي على شيء من الوحشية. ولا تحتاج إلى أن تضع أصص هذه النباتات في الحديقة الشتوية المغلقة أو الشرفة أو على دكة الشبابيك داخل الشقة، وهي ستقوم بباقي المهمة. إذ تعمل على جذب الذباب من أجل افتراسه، ومن هذه النباتات:

* فينوس صائدة الذباب

* نبات الإبريق

* سنديو

* السراسينية

مصيدة منزلية

إذا فشلت كل الحلول السابقة للقضاء على الذباب المنزلي، يمكنك أن تتخلص منه بمصيدة سهلة يمكنك صناعتها بمواد متوفرة في كل منزل تقريباً، لكن تذكر أن هذه المصيدة لن تطرد الذباب بل تقتله! ولا تحتاج لصناعتها إلا إلى قدح زجاجي أو آنية عميقة بعض الشيء والخل والسكر وإلى القليل من منظف الأواني، الذي سيخلخل التوتر السطحي للماء. ولا يمكن للذباب أن يقاوم الخل والسكر، ما سيجذبه إلى الإناء حيث ينزلق إلى داخله ويغرق في الخليط المميت. وهناك وصفة مماثلة باستخدام العسل والماء ومنظف الأواني.

الوقاية خير من العلاج

وبعيداً عن قسوة بعض الحلول يمكن العمل على تحصين المنزل من الذباب من خلال نصب المشبكات على النوافذ وعدم ترك بقايا الطعام في المنزل خلال الأشهر الحارة على وجه الخصوص، ومسح الطاولة بعد تناول الطعام مباشرة والتخلص من فتات الطعام المتساقط وغسل الأواني المستعملة أولاً بأول. ووضع النفايات في حاوية مغلقة. وربما يحالفك الحظ في أن يقرر الذباب إزعاج جارك بدلاً عنك.