بأقل الإمكانيات.. هكذا يمكنك علاج قشرة شعرك

تعاني الكثير من السيدات خلال تلك الفترة من تعرض شعرهن للتلف والتساقط والجفاف، إلا أن أكثر الأعراض التي قد تزعجهن هي ظهور قشرة الشعر التي تشوه مظهرهن العام.

وتقدم "هًن" كيفية علاج قشرت الشعر بشكل نهائي، حسب موقع العربية.

أولًا قناع الزبادي وخلاصة الليمون:

أضيفي 10 نقاط من زيت الليمون الأساسي إلى كوب من الزبادي وتطبيق الخليط على فروة الرأس ثمّ تركه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء.

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ويمكن استبدال زيت الليمون الأساسي بالقليل من عصير الليمون الطازج، كذلك يمكن استخدام عبوة زبادي منتهية الصلاحية وذلك لم يفسد التركيبة بل يساعد هذا القناع للقضاء على القشرة والحكة.

خصائص قناع الزبادي وخلاصة الليمون:

يتميّز هذا القناع بفعالية كبيرة كونه يخفّف من الإفرازات الزهميّة لفروة الرأس. وهو يُطهّرها ويُخلّصها من البكتيريا المسبّبة للقشرة. ويعمل الزبادي على إعادة التوازن إلى فروة الرأس، كونه يحميها من الجفاف فالإفراط في الإفرازات الدهنيّة. وهو يساعد على تقشيرها بنعومة فيُزيل الخلايا الميتة لمتراكمة على سطحها كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا مفيدة جداً في حالة القشرة الناتجة عن فطريّات أو تحسس جلديّ.

ثانيًا تفويح الشعر بخليط الماء وخلّ التفاح:

بعد تطبيق قناع الزبادي وعصير الليمون، ينصح خبراء العناية الطبيعيّة بغسل الشعر بالشامبو ثمّ تفويحه بخليط مؤلّف من كوبين من الماء الدافئ ونصف كوب من خل التفاح ثمّ تجفيفه بمنشفة قطنيّة. حيث يتميّز خل التفاح بمفعوله المضاد للقشرة ويساعد الخضوع بشكل يومي لهذا العلاج بعد القناع، ولمدة أسبوعين على الأقل في القضاء على القشرة بشكل نهائي.

تحذيرات للقضاء على القشرة بشكل نهائي:

عليك تجنب شطف الشعر بماء ساخن جداً كونه قاسيا على فروة الرأس واستبدلوه بالماء الدافئ، وستلاحظون أن الشعر أصبح أكثر لمعاناً. واحرصوا على غسل أدوات تسريح الشعر بشكل منتظم للحدّ من انتقال الفطريات من أدوات التسريح إلى فروة الرأس.

كذلك من الضروري أيضاً احترام الأوقات الفاصلة بين تلوين شعر وآخر، وبين العلاجات الكيميائية التي يخضع لها الشعر من تجعيد وتمليس أو إضافة خصلات مستعارة. وأخيراً من الضروري التخفيف من استعمال مستحضرات التصفيف كونها تثقل الشعر وتزيد من إمكانيّة إصابته بالقشرة.