مكياج ناعم بأسلوب ياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:41 مساءً - ياسمين صبري هي ممثلة مصرية شابة استطاعت منذ إطلالاتها الأولى أن تجذب الأنظار إلى جمالها وجاذبيتها. تتمتع ياسمين بسحنة سمراء لافتة تساعدها في الحصول على مكياج ناجح وجميل، كما أن ملامحها البارزة تتيح لها اختيار أسلوب المكياج الذي ترغب فيه.

وفي إحدى إطلالاتها، اختارت ياسمين مكياجاً ناعماً جعلها تبدو في غاية الجمال. إليك بعض الخطوات للحصول على مكياج مماثل:

قبل البدء بتطبيق المكياج عليك أن ترطّبي بشرتك جيداً، لأن البشرة الجافة تُفسد المكياج وتجعل ملامحك تبدو متعبة. بإمكانك أن تستخدمي تستخدم برايمر بتركيبة المرطّب لتحضيرها لاستقبال كريم الأساس ذات التركيبة الخفيفة.

بإمكانك أن تختاري كريم أساس Maybelline Master Prime الذي يعمل على ترطيب البشرة وتحضيرها.

كريم أساس Maybelline Master Prime

مكياج عيون ترابي



لمكياج العينين، اختاري ألواناً ترابية تناسب لونهما تماماً كما تفعل ياسمين صبري. بإمكانك أن تكتفي بظل واحد يغطي كامل الجفن، اختاريه باللون البني للحصول على مكياج عيون هادئ وأنيق. بإمكانك اعتماد لوحة ألوان Bobbi Brown التي تحتوي على ألوان ترابية جذابة.

لوحة ألوان Bobbi Brown



يعتبر قلم الكحل الأسود أساسياً بالنسبة إلى ياسمين لإكمال مكياجها، إلا أنها في بعض الأحيان تكتفي بخط الأيلاينر الرفيع للحفاظ على مكياج هادئ وجذاب في الوقت نفسه.

بإمكانك أن تختاري Lancôme Grandiôse Liner.

Advertisements

Lancôme Grandiôse Liner



أما بالنسبة إلى الماسكرا فهي من المستحضرات التي لا تستغني عنها ياسمين حتى في مشاويرها اليومية، وهي تختارها بتركيبة مكثفة للرموش تزيد من جاذبيتها.

اختاري ماسكرا YSL Volume Effet Faux Cils The Curler التي تجعل رموشك تبدو كثيفة ومرفوعة.

ماسكرا YSL Volume Effet Faux Cils The Curler



بعد الانتهاء من تطبيق مكياج عيون هادئ كمكياج ياسمين صبري، ضعي القليل من الكونسيلر اي خافي الهالات السوداء عند محيط عينيك واختاريه بتركيبة سلسة وناعمة، تمتد بسهولة على البشرة دون أن تتكتّل.

بإمكانك أن تختاري NARS Concealer الذي يخفي عيوب البشرة ويزيد من إشراقها.

NARS Concealer



تميل ياسمين إلى اختيار الألوان الترابية لذا فهي تختار بلاش باللون الوردي- الخشبي او لإضفاء مزيد من الحيوية على ملامح وجهها.

اخترنا لك CHANEL Joues Contraste Powder Blush بتركيبة البودرة الناعمة.

CHANEL Joues Contraste Powder Blush



أما أحمر الشفاه، فهي غالباً ما تختاره بلون قوي وداكن، إلا أنها في بعض الأحيان تفضل الإكتفاء بأحمر شفاه ناعم يظهر شفتيها المكتنزتين بأسلوب جذاب وهادئ في الوقت نفسه.

بإمكانك أن تختاري MAC Lipstick باللون الوردي- الخشبي.

MAC Lipstick باللون الوردي- الخشبي

إقرئي أيضاً

الأيلاينر الأبيض موضة صيف 2019

اختاري أحمر الشفاه من عروض خريف وشتاء 2019-2020

أجمل ظلال العيون من صيحات خريف وشتاء 2019-2020