مكياج الفانتيج يبرز ملامح المرأة..تعلمي طريقة تطبيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:41 مساءً - الـمكياج الفانتيج أي القديم هو ذاك المستوحى من القرن الفائت وتحديدا من الفترة الممتدة بين عشرينات القرن العشرين وحتى ستيناته. عموما، يعتمد هذا المكياج على عنصرين أساسيين وهو الأيلاينر الأسود وأحمر الشفاه الاحمر.

أما حاليا فنشهد عودة قوية لهذا النمط من المكياج الفنتادج الذي يبرز ملامح المرأة، من عينيها وشفتيها. كذلك، يزداد الاقبال عليه بفضل عودة موضة سكارف الشعر بشكل صريح.

فكيف نطبّق المكياج الفنتادج؟ إليكِ التفاصيل خطوة بخطوة:

قبل أن تستهلي عملية تطبيق أي نوع من المكياج، تذكّري ان على البشرة ان تكون نظيفة. لذلك اغسليها بالسائل المناسب لها. وامسحيها بقطنة مبللة بـ"لوشن" المناسب.

رطّبي بشرتك بـ كريم الترطيب بالتركيبة المناسبة لها.

مكياج الفانتيج مع أحمر شفاه وردي



بعدها، باشري تطبيق البرايمر من أجل توحيد لون البشرة وجعلها مشرقة، اضافة الى جعل المكياج يستمر طويلا.

لتغطية مثالية ولضمان بشرة خالية من الشوائب، طبّقي الفاونديشن إما عبر استخدام اسفجة البلاندر أو اصابعك.

بعد توحيد لون البشرة، حان الوقت للحصول على وجنتين مورّدتين، لذلك طبّقي البلاشر. أمامك خياران، إما تطبيق البلاشر على رأس الانف والمنطقة الوسطى من الوجنتين وإما تطبيق البلاشر على جسر الانف وعلى المنطقة الممتدة من الزاوية الخارجية للوجنتين باتجاه الداخل، وذلك باتباع ذاك الخط من الاعلى نزولا الى حدود الانف.

مكياج الفانتيج



تذكّري ان لون البلاشر مرتبط باللون الذي ستختارينه لأحمرالشفاه. فإذا اخترت أحمر االشفاه الاحمرالنابض، طبّقي القليل من البلاشر الخافت اللون. أما اذا اخترت احمر شفاه بيج نيود فطبّقي البلاشر الزهري الخشبي.

طبّقي القليل من ظلال العيون الفاتح بلون النيود. بعدها طبّقي الأيلاينر السائل انطلاقا من الزاوية الداخلية للعين باتجاه الخارج وباتباع خط مجنّح. يمكن استخدام الملعقة لتسهيل عملية رسم خط الايلاينر المجنّح.

طبّقي بضعة طبقات من الماسكرا السوداء لتكثيف الرموش.

طلّة شبابية مستوحاة من الموضة القديمة



طبّقي أحمر شفاه بلون بارز كالاحمر النابض او البرتقالي النابض.

اختمي العملية برش سبراي خاص لثبيت المكياج.

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