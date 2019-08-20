مكياج خليجي من وحي فوز الشطي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:41 مساءً - فوز الشطي، مطربة وممثلة كويتية، قامت بتقديم عدة برامج، وشاركت في العديد من المسرحيات والمسلسلات، وكباقي الفنانات تُولي فوز الشطي عناية فائقة بمكياجها، حيث تظهر بعدة إطلالات متنوعة ومكياج مختلف مميز، لذا جمعنا لك عشر إطلالات مختلفة لتستوحي منها مكياجك.

مكياج من وحي الفنانة فوز الشطي





تجملت فوز بـ مكياج للمناسبات الكبيرة، وكان عبارة عن طلاء شفاه بنفسجي داكن وظلال عيون باللون البني الداكن من منطقة الجفن ودرجة أفتح في كسرة العين، واختارت اللون الأبيض تحت الحاجبين، وفي إطلالة أخرى ظهرت بطلاء شفاه أحمر، ووضعت اللون الزهري على وجنتيها والبني في العينين ورسمتهما بقلم الكحل السائل، وفي إطلالة أخرى وضعت مكياجًا يعتمد على اللون الأحمر على الخدين والشفتين، ورسمت عينيها بالأسود والأبيض، إضافةً إلى قلم الكحل السائل الممتد خارج العين والرموش الاصطناعية.

مكياج من وحي الفنانة فوز الشطي





ولإطلالة أكثر أنوثة وضعت اللون الزهري على وجنتيها وأعلى العينين، والأسود في الجفنين، وحددت شفتيها بقلم محدد من الأطراف باللون الزهري وبدرجة أفتح في المنتصف، واختارت لرسم عينيها اللون البني اللامع في الجفنين والبني في كسرة العين والأبيض أسفل الحواجب ومدمع العين، ووضعت قلم الكحل السائل بشكل عريض ورموش اصطناعية وطلاء شفاه يجمع بين اللونين البنفسجي والعنابي، إضافةً للكونتور وأحمر الخدين الزهري، وفي إطلالة أخرى رسمت عينيها باللون المشمشي على الجفن والمنتصف والأسود في طرف العين والزهري تحت الحاجبين، وأكملت أناقتها برموش اصطناعية وكحل سائل وطلاء شفاه زهري.

مكياج من وحي الفنانة فوز الشطي





ولإطلالة أنيقة تزينت باللون الأبيض وتدرجات الزهري في العينين ورموش اصطناعية وطلاء شفاه زهري داكن، وزهري فاتح على الخدين، كما ظهرت بطلاء شفاه زهري يميل للبنفسجي مع اللون البرونزي اللامع في العينين والأبيض تحت الحاجبين مع الكحل السائل، وتجملت بطلاء شفاه زهري وأحمر خدين مشمشي، ورسمت عينيها بالأسود في الجفن والبني في كسرة العين والأبيض من الأعلى، ولمكياج أكثر نعومة وضعت طلاء شفاه زهري اللون، وزينت وجنتيها وعينيها باللون البني الفاتح والماسكرا .

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