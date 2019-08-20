البيوتين للشعر: ما هو وما هي فوائده؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:41 مساءً - سمعنا كثيراً عن مكمّلات البيوتين عن طريق الفم لـ نموّ الشعر، ولكن اليوم بات هناك شامبوهات بتركيبة البيوتين يمكن أن تحدث فرقاً واضحاً في نموّ شعرك ونضارته. وقبل عرض أبرز هذه المنتجات التي تحتوي على خصائص مكثّفة وتدعم الشعر الرقيق والضعيف، دعينا نتعرّف معاً الى ماهية البيوتين.



ما هو البيوتين؟



البيوتين هو الاسم الأكثر شيوعًا لفيتامين B7 وهو يلعب دوراً مساعداً في عملية التمثيل الغذائي في الجسم، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة الدهون والسكريات والأحماض الأمينية. وهو متوافر في مجموعة متنوعة من مصادر الغذاء ويمكن أن يأتي من كل من النباتات والحيوانات.

ولعلّ أبرز فوائد البيوتين بالنسبة إلى الشعر هي قدرته على تعزيز نموّه بشكل كبير وتكثيفه وهو ما جعله مكوّناً فعّالاً في مستحضرات العناية بالشعر وتحديداً الشامبو.



شامبو البيوتين



يحتوي شامبو البيوتين على فيتامينات أخرى مرطّبة ومضادة للأكسدة، بالإضافة إلى تركيبات أخرى تساعد في زيادة حجم الشعر. وهو مناسب جداً للشعر الجاف والرقيق، إذ يمنح الشعر سماكة أكبر ويعزّز قوّته.

ورغم أن بعض الدراسات لم تستطع أن تثبت دور البيوتين في نموّ الشعر، فقد بات مؤكداً أنه يساعد في تكثيفه وترطيبه.



أفضل شامبوهات البيوتين



بعدما تأكدت فوائد البيوتين للشعر، تضافرت جهود العلامات التجارية لتقديم مستحضرات غنيّة بهذا المركّب وخاصة مجموعات الشامبو التي جاءت بتركيبات غنيّة وناعمة على الشعر.

Advertisements



1- L’Oreal Professionnel Serie Expert B6 + Biotin Inforcer Shampoo



بفضل احتوائه على البيوتين والفيتامين B6 يتحدى هذا الشامبو من لوريال مشكلة تقصّف الشعر وتساقطه، حيث يعمل على ترطيبه جيداً ويقوّي الخصلات الهشّة والضعيفة.

L’Oreal Professionnel Serie Expert B6 + Biotin Inforcer Shampoo



2- Schwarzkopf Essence Ultime Biotin Volume Shampoo



مصمم خصيصًا للشعر الناعم والعرج. يحتوي على البيوتين وزنبق الماء الأبيض وزيت الخروع وحمض الستريك الذي يغذي شعرك ويحفز نمو الشعر. كما أنه يحتوي على Ultime-4 Complex ، وهو مزيج من جوهر اللؤلؤ والبانثينول والبروتين المكرر والكيراتين ما يزيد من حجم شعرك على الفور. هذا الشامبو يجعل شعرك يبدو أكثر اكتمالا بنسبة 80 ٪ من أول استخدام.

Schwarzkopf Essence Ultime Biotin Volume Shampoo



3- OGX Thick & Full Biotin & Collagen Shampoo



تركيبة غنيّة بالبيوتين والكولاجين والفيتامين B7 مثالية للأشخاص ذوي الشعر الخفيف والرقيق. يزيد من حجم الشعر فيجعله يبدو أكثر كثافة ولمعاناً.

OGX Thick & Full Biotin & Collagen Shampoo



4- Avalon Organics Therapy Biotin B-Complex Thickening Shampoo



مصنوع من مكوّنات طبيعية، يحتوي هذا الشامبو على مزيج متوازن من البيوتين وشهر بالميتو وبروتين الكينوا والفيتامين E، وبالتالي يمتلك دوراً فعالاً في تعزيز نموّ الشعر وتكثيفه، بالإضافة إلى تقوية فروة الرأس وحمايتها من التلف.

Avalon Organics Therapy Biotin B-Complex Thickening Shampoo

إقرئي أيضاً

أفضل 5 فيتامينات للشعر وفوائدها

كيف تضعين حداً لتساقط شعرك؟

أخطاء ترتكبينها في شعرك تجعلك أكبر سناً