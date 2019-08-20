مقشر البطيخ لشفاه خالية من الجفاف والتشقق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:41 مساءً - تتعرض البشرة للتشقق والجفاف، لهذا علينا أن نطّل ببشرة مرطبة تناسب أجواء الصيف، ومن ضمن هذا الروتين هو استعادة جمال الشفاه؛ لتبدو رطبة وتتمتع بحمرة طبيعية.

والتخلص من الجفاف والتشقق يحتاج لمزيج يجمع بين تقشير خلايا الجلد الميتة، وبين مرطب طبيعي يتغلغل في المسام؛ ليعيد للشفاه جمالها مرة أخرى، وهنا نقترح عليكِ مُقشر البطيخ، فمن منا لا يحب هذه الفاكهة الغنية بالماء، والتي ترطب الجسم عند تناولها، ويبدو أنها ترطبه حتى عند تطبيقها كماسك.

مقشّر البطيخ



• مكونات المُقشر:

2 ملعقة زيت جوز الهند الخام.

1/3 كوب من حبيبات السكر.

4 ملاعق من عصير البطيخ.

محتوى 2 كبسولة من فيتامين E.





• طريقة التحضير:

- في وعاء صغير، تُخلط جميع المكونات معًا حتى تمتزج جيدًا، ثم تُحفظ داخل حاوية محكمة الغلق، وتخزن لمدة تصل إلى 3 أشهر، ولكن داخل الثلاجة أفضل.

Advertisements



• طريقة الاستخدام:

- تبلل الشفاه بالماء أولاً، ثم تطبق كمية صغيرة من المقشر، ثم تُفرك الشفاه بلطف، وفي حركات دائرية بطيئة، ثم تُشطف الشفاه وتجفف جيدًا.

السكر في هذه الوصفة سيقشر البشرة بلطف، في حين أن زيت جوز الهند وزيت فيتامين E سوف يرطبان ويحميان الشفاه، أما البطيخ فهو أيضًا مرطب، ويجدد الخلايا، فضلاً عن رائحته الطيبة.

10 موديلات فساتين سهرة من زهير مراد

صور مكياج ناعم لجميع المناسبات