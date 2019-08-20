تخلّصي من مشكلة تشقق الشفاه بهذه الوصفات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:41 مساءً - تظهر مشكلة تشقّق الشفاه بشكل خاص في فصل الشتاء نتيجة التغيّرات المناخية والطقس البارد الذي يؤثر بشكل سلبي في البشرة. ولأن الشفاه تعتبر طبقة رقيقة وحساسة جداً، فهي أكثر عرضة من غيرها من مناطق البشرة للجفاف.

وهناك عومل كثيرة تقف سبباً وراء تشقّق الشفاه أبرزها:

نقص بعض الفيتامينات في الجسم وفي مقدّمتها الفيتامين B2.

استخدام مستحضرات تجميل تحوي نسبة عالية من المواد الكيميائية أو ذات تركيبة قاسية على البشرة.

عدم شرب الكمية اللازمة من الماء خلال النهار ما يؤدي إلى نقص السوائل في الجسم بشكل عام.

غسل الشفاه بمياه مالحة أو مياه غنيّة بالكلور.

عدم ترطيب الشفاه بمستحضرات غنيّة بالزيوت الطبيعية والأحماض الدهنية.



وصفات طبيعية لترطيب الشفاه



وصفة العسل والغليسرين



يحتوي العسل على مكوّنات مضادة للبكتيريا والفطريات تحمي البشرة من التقرّحات والمشكلات التي تهدّد صحّتها. للحصول على هذه الوصفة أنت بحاجة إلى ثلاث ملاعق من العسل الطبيعي وكمية مماثلة من الغليسيرين المرطّب. يُخلط المكوّنان جيداً للحصول على مزيج واحد يحفظ في البراد ويستخدم كـ مرطّب يومي للشفاه.

وصفة العسل والغليسرين



وصفة زيت الخروع وزيت اللوز



هما نوعان من الزيوت التي تساعد في ترطيب البشرة من الأعماق. كل ما عليك القيام به هو وضع نصف كوب من زيت الخروع ونصف كوب من زيت اللوز في قارورة جافة ونظيفة، واستخدام الخليط بواسطة قطنة لمسح شفتيك. ولكن عليك قبل استخدام الخليط خضّ القارورة جيداً.

وصفة زيت الخروع وزيت اللوز



وصفة الفازلين والكركديه



يساعد مسحوق الكركديه في تقشير البشرة بشكل لطيف للتخلّص من الجلد الميّت فيما يأتي الفازلين ليرطّبها من الأعماق. للحصول على هذه الوصفة أنت بحاجة إلى ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركديه وملعقتين من الفازلين. بعد خلط المكوّنين جيداً ستحصلين على عجينة لزجة تستخدمينها كقناع على شفتيك. اتركي القناع لمدة ربع ساعة ثم دلّكي شفتيك لمدة دقيقتين قبل غسلهما بالماء الفاتر.

وصفة الفازلين والكركديه



السكر وزيت الزيتون



تساعد عملية تقشير الشفاه في تعزيز مرونتها وترطيبها. بإمكانك الاستعانة بوصفة طبيعية سهلة للقيام بهذه الخطوة. كل ما تحتاجين إليه هو ملعقة من السكر الأسمر مع نصف ملعقة من زيت الزيتون، تمزجيهما معاً حتى تحصلي على معجون طريّ تضعينه على شفتيك وتدلّكيهما جيداً لمدة 5 دقائق قبل غسلهما بالماء الفاتر.

السكر وزيت الزيتون

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