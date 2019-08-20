صيحات شعر خريف 2019... هذه أبرزها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:41 مساءً - قصات الشعر وتسريحات الشعر، تشغل حيزا كبيرا من عروض الازياء في كل موسم، إذ تطلّ علينا الدور العالمية بتقليعات وصيحات منها ما هو جديد ومنها ما هو مستعاد من المواسم السابقة.



إنما في صيف 2019، طغت قصات الشعر القصير وتحديدا قصّة البوب، وكانت اللحظة الابرز على سجادة الاوسكار العالمية لعام 2019 عندما شاهدنا النجمة تشارليز ثيرون بقصة البوب القصيرة وتلتها عارضة الازياء أيرينا شايك بقصة مشابهة. النجمتان خطفتا الاضواء بقصتيهما التي سرعان ما اجتحت الشوارع العالمية.



ورغم ان تسريحة البوب القصيرة وتسريحة البيكسي مستمرتان في الموسم المقبل، ماذا يخبئ لنا خريف 2019 من قصات وتقليعات جديدة؟ إليك التفاصيل:



صحيح ان المنصات العالمية تحمل الكثير من الاتجاهات، بعضها ما ينتقل الى الشوارع العالمية وبعضها يبقى أسير المنصة فلا يلقى رواجاً. لذلك، جمعنا في هذا التقرير عددا من أبرز صيحات شعر خريف 2019، علّك تستوحين منها اللوك المقبل.



تسريحة ذيل الحصان مع الشعر الطويل: واضح ان الشعر الطويل عاد الى الواجهة، فهو يبرز انوثة المرأة ويطبعها بلوك رومانسي لا مثيل له.

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تسريحة ذيل الحصان مع الشعر الطويل



الغرة الأمامية: شاهدناها في المواسم السابقة، إنما منصات خريف 2019، سلّطت الضوء على الغرة الامامية وبرزت بشكل قصير جدا وتحديدا في عروض "مارني" و"ميسوني" و"أنطونيو ماراس".

الغرة الأمامية



الغرة الامامية المجعّدة: ما يميّز هذه الغرة هو اللوك الطبيعي غير المبالغ فيه. لذلك اذا كنت من صحبات الشعر المجعّد، فيسرّنا ان نحمل اليك هذه الصيحة التي تغنيك عن استخدام المجفف لتمليس شعرك. فقد باتت الغرة الامامية المجعّدة من آخر صيحات الموضة العالمية. شاهدي اللقطات من عروض "سان لوران" و"فيليب بلاين" و"فاشن إيست".

الغرة الامامية المجعّدة



الغرة الأمامية الجانبية: تذكّرنا هذه الغرة بموضة تسعينات القرن الفائت. حينها راجت كثيرا سواء مع شعرأملس او مجعّد. حاليا تروج هذه الغرة في عروض "جيفنشي" و"جامباتيستا فالي" و"إيميليا ويكستايد".

الغرة الأمامية الجانبية



التموجات الناعمة: عودة الى عشرينات القرن الفائت، إنما وفق تموجات عريضة للحصول على لوك طبيعي. صيحة تلائم كل ألوان الشعر وبالتأكيد تساعد السيدة في الحصول على لوك شبابي جدا.

التموجات الناعمة



الشعر المبلل: صيحة رأيناها في المواسم السابقة، وهي مستمرّة بلا أدنى شكّ في الموسم المقبل من خريف وشتاء 2019.

الشعر المبلل

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