جيحي حديد عاشقة وإطلالاتها تُعبّر عن ذلك!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:41 مساءً - العلاقات العاطفية الخاصة بالمشاهير دائمًا ما تشغل الناس والرأي العام، حيث إنّ الفضول يتملك معجبي أو معجبات النجوم لمتابعة جميع أخبارهم الخاصة، ومن هؤلاء النجوم جيجي حديد Gigi Hadid إحدى أشهر عارضات الأزياء والنجمات في العالم، وأخبارها العاطفية دائمًا ما تكون حديث الصحافة، لا سيّما وأنها كانت مرتبطة بـ “زين مالك” Zayn Malik الذي يُعتبر أيضًا بدوره أحد أشهر النجوم الشباب، ومؤخرًا التقطت عدسات المصورين صورًا لـ جيجي برفقة عارضة الأزياء “تايلور كاميرون” Tyler Cameron، وعلى ما يبدو أنّ هنالك علاقة حب تجمعهما، واطلالات جيجي حديد Gigi Hadid تعبّر عن ذلك.



لوك كاجوال في الشورت الجينز اعتمدته جيجي حديد

اعتمدت جيجي حديد اطلالة عصرية



لاحظنا مؤخرًا ميل جيجي حديد Gigi Hadid لاعتماد تصميمات الشورت الكاجوال والعملية، وهذا اللوك الذي نسقته مؤخرًا لأحد المشاوير الصباحية، اختارت فيه شورت جينز أزرق وصل طوله حد الركبة، نسقت معه تيشرت قطنية فضفاضة، وحذاءً رياضيًّا باللونين الرمادي والأسود، وقد زينت اللوك بالكثير من المجوهرات الذهبية اللافتة.





ألوان صيفية منعشة اعتمدتها جيجي حديد

اختارت جيجي حديد تنسيق رياضي كاجوال



أصبحت جيجي حديد Gigi Hadid تعتمد الاطلالات المميزة ذات الألوان الحيوية والمنعشة، لا سيّما بعد أن ارتبطت عاطفيًّا، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه شورت قصيرًا باللون الأصفر الحيوي، وقد نسقت معه توب قصيرة باللون الأبيض، وحذاءً رياضيًّا مريحًا، وأكملت الاطلالة بمجوهرات ذهبية لافتة ونظارات شمسية بتصميم شبابي.





جيجي حديد في لوك شبابي في الجينز

جيجي حديد نسقت لوك شبابي في الجينز





الجينز يليق كثيرًا بـ جيجي حديد Gigi Hadid لا سيّما وأنها تنسقه دائمًا بأساليب عصرية ولافتة، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه بنطلون جينز بتصميم كلاسيكي بخصر واسع وأرجل مستقيمة، وقد نسقت معه توب قصيرة باللون الأبيض، وقميصًا مقلمًا استعملته كجاكيت خفيف، وحذاء كاحل من الجلد باللون الأبيض.



شاهدي اطلالات جيجي حديد Gigi Hadid التي اعتمدتها مؤخرًا والتي كشفت عن أنها في علاقة حب جديدة.