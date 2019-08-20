أزياء ميغان ماركل لإطلالاتكِ هذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:41 مساءً - ميغان ماركل Meghan Markle نجمة على مختلف الأصعدة والمعايير، حيث إنها حديث الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، وإحدى أشهر النساء في عصرنا الحالي، لا سيّما وأنها أصبحت دوقة ودخلت العائلة الملكية، كما أنها أصبحت إحدى أشهر أيقونات الموضة، واطلالاتها تُعتبر مصدر وحي بالنسبة للكثيرات من النساء من مختلف الأعمار والأذواق، لا سيّما وأنّ أسلوبها في الموضة يُعبتر كلاسيكيًّا راقيًا لكن فيه لمسات من العصرية، ومن ميغان ماركل استوحي اطلالاتكِ هذا الخريف من خلال الصور التي جمعناها لكِ، والتي تُبرز أجمل التنسيقات التي اعتمدتها في هذا الفصل، وإليكِ بعض الأمثلة.



لوك خريفي جمع بين الأناقة والعصرية اعتمدته ميغان ماركل

لوك خريفي ناعم في التنورة الميدي مع القميص نسقته ميغان ماركل



لإحدى المناسبات الصباحية شاهدنا ميغان ماركل Meghan Markle وقد تألقت في لوك جمع بين الأناقة والعصرية، حيث إنها اختارت تنورة ميدي من الجلد باللون الأخضر الزيتي من “بوس” Boss، نسقت معها قميصًا من الحرير من اللون نفسه تقريبًا، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ باللون البيج.





اطلالة لافتة في البليزر اعتمدتها ميغان ماركل

تنسيق أنيق في البليزر مع البنطلون الأسود اعتمدته ميغان ماركل





لوك خريفي آخر اعتمدته ميغان ماركل Meghan Markle لأحد المشاوير، اختارت فيه الدرجات اللونية الغنية والأسلوب الأنثوي الناعم، حيث إنها نسقت بليزر باللون الأحمر العنابي له كشكش ناعم، ومزينًا بحزام على الخصر مع بنطلون ضيق باللون الأسود، وحذاء بكعب عالٍ بتصميم أنيق.





فستان رمادي اختارته ميغان ماركل

فستان رمادي أنيق من رولاند موريه اعتمدته ميغام ماركل





الفساتين الناعمة تناسب ميغان ماركل Meghan Markle كثيرًا، مثل هذا الفستان الميدي الذي اختارته من “رولاند موريه” Roland Mouret باللون الرمادي الأقرب للبيج، وبقصة محفاظة وعصرية في الوقت ذاته، وقد نسقت معه شنطة يد من الجلد باللون الأسود، وحذاءً كلاسيكيًّا بكعب عالٍ.



من ميغان ماركل استوحي اطلالاتكِ هذا الخريف بعد أن تشاهدي أجمل التنسيقات الراقية التي اعتمدتها.