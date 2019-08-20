فساتين يارا لاطلالة محتشمة وفاخرة في آن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:41 مساءً - حصدت الفنانة يارا أكثر من 15 جائزة في مسيرتها الفنية، وعُرفت بأغانيها المميزة المتنوعة، ومظهرها الأنيق الذي تختاره بعناية فائقة، ليجمع بين الفخامة والأنوثة والروح الشبابية، وتميل يارا في أزيائها للونين الأحمر والأسود، وتسريح شعرها الطويل الذي يُكمل من أناقتها.

استوحي فساتين سهرتك من الفنانة يارا





وظهرت يارا بـ فساتين طويلة متنوعة منها فستان بكُمٍّ واحد مُزين بعدة ألوان متداخلة لامعة، وفستان أخضر بخطوط لامعة زينه حزام وأكمام قصيرة واسعة، وجاء بتصميم واسع من الأسفل، كما أطلت بفستان أسود طويل بحزام ساتان وخطوط فضية من الأعلى وفتحة من المنتصف، حولها "ترتر" ملوَّن وقماش شفاف على الكتفين، وارتدت فستاناً فضياً مزيناً بلمعة ملونة، صُمم بشكل واسع من الأسفل، وتزينت بفستان أسود منقَّط مُصمم بشكل شفاف من الكتفين والأسفل.

استوحي فساتين سهرتك من الفنانة يارا





كما تجمَّلت بعدة فساتين طويلة حمراء، منها فستان بأكمام شفافة وكسرات، وآخر بتصميم رقبة سبعة وفتحة جانبية وحزام، وتألقت بفستان أحمر طويل مُزين بحزام ذهبي وأكمام مكشوفة.



وعن الفساتين القصيرة فقد ظهرت بفستان أحمر مُزين بورود وحزام من المنتصف، وارتدت فستاناً شبابياً أسود بكُمٍ واحد وتصميم منفوش زينته نجوم بيضاء من الأعلى، وأطلت أيضاً بفستان أحمر مُزين بترتر وحزام خصر، وفستان رابع قصير باللون الأسود، صُمم بأكمام ولمعة من الأعلى وقماش منفوش من الأسفل.

استوحي فساتين سهرتك من الفنانة يارا





وعن الفساتين الأكثر أنوثة اختارت فستاناً أزرقَ اللون بتصميم طويل وقماش مخملي زينته فتحة جانبية وحزام، وتزينت بفستان أسود طويل بفتحة جانبية وقماش أسود يُزين الجزء الأيمن من الفستان.

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