الكاب الطويل بحسب الطول موضة ما قبل خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:41 مساءً - يدخل الكاب في صلب التصاميم العصرية والرائجة خلال موسم الشتاء، حيث يساعد على منح المرأة الاطلالة الانيقة والمتميزة في مختلف المناسبات، الى جانب الحفاظ على الدفء في الطقس البارد.

وا حتل الكاب الطويل مكانة مميزة على منصات عروض أسبوع الموضة بباريس لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020 حيث تسابقت أعرق الدور الفرنسية على ابتكاره بألوان وخامات مختلفة.

كما خصصت ماركات عالمية جانب من مجموعاتها التحضيرية لموسم ما قبل خريف 2019 للكاب بمختلف موديلاته، وقد أنتقينا لكِ بعض منها لتكتشفي آخر صيحات الموضة مع نصائح لإختيار الموديل بحسب طولك.



نصائح لإختيار الموديل بحسب طولك

- ابتعدي عن الموديلات المزركشة والمطبعة مثل الكابات التي رصدناها لدى إم ميسوني M Missoni و Akris اذا كنتِ قصيرة القامة حتى لا تزيدك إمتلاءًا وقصرًا.

- اعتمدي الكاب الطويل الذي يصل للكاحل أو يعلوه بقليل مثل التصاميم الموقعة من ماكس مارا Max Mara وكالفن كلاين Calvin Klein لتكسبك مزيد من الطول، ويُفضل تنسقيها مع إطلالة موحدة اللون أو مع تنورة أو بنطال بالخصر العالي.

Max Mara





- تجنبي إعتماد الكاب ذي الأكتاف العريضة والبارزة مثل موديلات كلوي Chloé وبربري Burberry حتى لا تضخم القسم العلوي من قوامك وبالتالي تمنحك مظهر أقصر مما أنتِ عليه

-على المرأة ذات القوام الطويلة أن ترتدي الكاب الطويل الذي يتناسب معها..

-عند إرتداء الكاب، يجب تنسيق ثياب ضيقة معه على غرار سروال من القماش أو الجلد. كذلك يمكن إرتداءه مع التنورة، شرط أن تكون متوسطة الطول.

MSGM



-لتكون إطلالتك متكاملة، إرتدي الكعب العال مع الكاب وتجنّبي الاحذية الرياضية.

- في حال كنتِ قصيرة القامة، تجنبي إعتماد الموديلات التي تصل إلى منتصف الساق مثل الكاب الموقع من MSGM، وأستعيضي عنه بالكاب القصير الذي يغطي بالكاد منتصف الفخذ من توقيع سي باي كلوي See by Chloé.

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