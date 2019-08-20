عبايات وقفاطين على طريقة الفاشنيستا نهى نبيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:41 مساءً - تُعتبر الإعلامية ومدونة الموضة نهى نبيل واحدة من أشهر الفاشنيستاز بالعالم العربي، تمتلك الكثير من المتابعات لها، بخاصة هؤلاء الصبايا اللاتي يفضلن كلًّا من الذوق العربي والغربي، وهو ما تعتمده نهى نبيل بذوقها الخاص بعالم الموضة.



وبالرغم من حبها لارتداء التصميمات الغريبة والصيحات العالمية، إلا أنّ هويتها العربية تجعلها تفضل ارتداء الكثير من العبايات كأيّ صبيّة، بعضها بالطبع تميز باللمسات الجريئة والتصميمات اللافتة للأنظار.

نهى نبيل بالعبايه المعرقة بالورود مع بطانة التول المنفوش

نهى نبيل بالعبايه المعرقة بالورود مع بطانة التول المنفوش





كما توقعنا أن تكون هناك بعض موديلات العبايات مختلفة ولافتة للأنظار، ظهرت الفاشينيستا نهى نبيل بعبايه طويلة مفتوحة من الجانبين، مع بطانة من التول المنفوش، للمسة غير تقليدية، لاطلالة تناسب السهرات أكثر.

العبايات الجاكار البسيطة بألوان أنثوية

العبايات الجاكار البسيطة بألوان أنثوية





بالمقابل ظهرت الفاشينيستا نهى بعبايه جاكار بألوان أنثوية كالروز الثلجي، مع تعريقات الورود على الجاكار، لاطلالة غاية في الأنوثة، نسقت معه كعب نود بيبي روز، مناسبة لكل أعمار الصبايا، ومن الممكن أن تعتمدي معها حجاب شيفون باللون الأبيض.



العبايات المطرزة على الصدر من نهى نبيل

العبايات المطرزة على الصدر من نهى نبيل





كأيّ فاشينيستا لا ترضى بالقليل باطلالتها، اختارت نهى نبيل إحدى العبايات البسيطة المنسدلة من دون أيّ تطريزات، إلا على منطقة الرقبة والصدر، بتطريز ذهبي مميز، أضاف لمسة ملكية للعبايه، مناسبة لأجواء المساء وبعد الظهر، وكذلك لكل أجسام الصبايا، لأنّ الموديل واسع ومنسدل.

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العبايات البسيطة مع الشراشيب

العبايات البسيطة مع الشراشيب



أعجبنا هذه الإطلالة البسيطة والأنثوية من نهى نبيل للعبايه باللون البنفسجي، بخاصة مع تطريزات الشراشيب الموزعة بطريقة متساوية على العبايه كافة، كاطلالة سيمي كاجوال، للصبيّة التي لا تتخلى عن أناقتها حتى باطلالتها السريعة.

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