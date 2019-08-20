5 قطع لا غنى عنها في خزانة الرجل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:41 مساءً - ملابس الرجل الكاملة تعد من أهم مميزاته، وأناقته من أكثر عوامل الجذب الرئيسية له من الجنس الآخر، ولكن هناك ملابس أساسية يجب أن يمتلكها الرجل لا تتغير بتغير خطوط الموضة العالمية في الأسواق.

التيشيرتات البيضاء المُقلمة بأسلوب النجوم والمشاهير



وفي السطور التالية نرصد أهم 5 ملابس لا غنى عنها في خزانة الرجل:

جينز أزرق

يملك غالبية الرجال حول العالم إذا لم يكن جميعهم البنطال الجينز الأزرق في خزانته، ويستمر تدوال ذلك البنطال سواء كان دون أي زخارف أو مع بعض الرخارف الخفيفة، ويمكنه ارتداؤه على كل الملابس المختلفة، ومع كل أنواع الأحذية.

الجينز استوحي طلتك السبور من عمرو دياب

تي شيرت أبيض 2019

التي شيرت الأبيض سهل ارتداؤه، ويتناسب مع كل أنواع البنطال أو الشورت وكل ألوان وأشكال الأحذية، ويمكنه ارتداؤه أسفل القمصان أو بمفرده، ففي النهاية هو يناسب كل شيء ولا غنى عنه.

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