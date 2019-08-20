5 قطع لا غنى عنها في خزانة الرجل

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:41 مساءً - ملابس الرجل الكاملة تعد من أهم مميزاته، وأناقته من أكثر عوامل الجذب الرئيسية له من الجنس الآخر، ولكن هناك ملابس أساسية يجب أن يمتلكها الرجل لا تتغير بتغير خطوط الموضة العالمية في الأسواق.
التيشيرتات البيضاء المُقلمة بأسلوب النجوم والمشاهير
وفي السطور التالية نرصد أهم 5 ملابس لا غنى عنها في خزانة الرجل:
جينز أزرق
استوحي طلتك السبور من عمرو دياب
تي شيرت أبيض 2019
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