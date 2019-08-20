فيديو.. بعد طرح الهضبة "يوم تلات".. فتيات: ده للكوارث والمشاحنات

"يوم تلات 3 بنات ندهوني، على البساط بصات يا ناس عجبوني".. كلمات أغنية طرحها الهضبة عمرو دياب في أغنية بعنوان "يوم تلات" صباح اليوم، ومقرر أن تكون ضمن ألبومه المقبل "أنا غير".

"الثلاثاء" يوم لا يفضله كثير من الأشخاص، إذ يعتبره الإسبان يوم "شؤم"، بينما وصفه الإغريق بأنه "يوم نحس" خاصة إن وافق يوم 13 في الشهر، أما أهل كاليفورينا فيعتقدون أنّه اليوم "الأقل حظا" لهم.

"هُنّ" طرح سؤالًا على الفتيات، هو "ماذا يعني يوم الثلاثاء بالنسبة لكِ، وما هي الكوارث التي تعرضتِ لها خلاله؟".

نور: الثلاثاء يوم عكننة وكوارث

"يوم بيعكنن مزاجي، بيحصلّي فيه حاجات عجيبة وغريبة".. هكذا وصفت نور س"، صاحبة الـ20 عامًا، يوم الثلاثاء بالنسبة لها، موضحة أنّه من أكثر الأيام التي لا تفضلها لما يحدث خلاله من كوارث وتفاصيل تتسبب في أزمات شديدة لها: "كان عندي آخر يوم في امتحانات أولى جامعة، المادة دي كنت مذكراها كويس جدًا، نزلت من ميعادي بس الطريق كان واقف والساعة جت 12 مكنتش عديت نص الطريق".

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حاولت الفتاة العشرينية التغاضي عما حدث لها واستكمال طريقها حتى تستطع الوصول للامتحان، تقول: "ركبت المترو ووصلت الجامعة قبل نص الوقت بـ3 دقائق، وأنا في طريقي للجامعة بجري خبطني موتوسيكل، قمت وكملت عادي علشان الحق الامتحان، ما قدرتش أكمل كل الأسئلة مع إني كنت عارفة الأسئلة".

وتابعت الفتاة العشرينية قائلةً: "خرجت بعد الامتحان مع صحابي كنا في رمضان، روحنا مطعم كنا حاجزين فيه عشان الفطار، اتفاجئنا من إدارة المطعم إن مفيش حجز باسمنا، حصل مشاكل وقدروا يوفرولنا مكان، الأكل كان وحش جدًا، والفاتورة كانت غالية جدًا بـ2800 جنية، صحابي اتخانقوا مع ناس تانيين".

بعد يوم من الكوارث والخلافات حاولت الفتاة العشرينية العودة لمنزلها لمحاولة نسيان ما عاشته، لكنها لم تكن تدرك ما كان في انتظارها من كوارث أخرى: "بعد اليوم الطويل ده روحت البيت المفتاح اتقطم في الباب والوقت كان متأخر جدًا، اتصلت بوالدي وسمعني ما أكره بسبب تأخر الوقت وإني صحيته من النوم".

هبة: المشاكل بتتحوش للثلاثاء

يوم الثلاثاء في حياة "هبة ن"، من أساسيات الكوارث التي تحدث به بخلاف باقي أيام الأسبوع: "بصحى من النوم ببقى عارفة إن في مصيبة هتحصل، ولو محصلش في شغلي مصيبة بتحصل في البيت، ومفيش يوم ثلاث عدا إلا وفيه مصيبة، ومحصلتش إلا بعد ما اشتغلت، وكانت أكثر كارثة حصلتلي فيها عربيتي ولعت قدامي بعد المغرب، ملقتش حاجة اعملها غير إني قفلت العربية ومشيت، ويومها ادركت إنه يوم الثلاثاء".

رزان: غيرت يوم إجازتي للثلاثاء

تجنبًا لحدوث كوارث وأزمات خلال يوم الثلاثاء، سعت"رزان س"، صاحبة الـ26، لتغيير يوم إجازتها الأسبوعية في عملها: "بهرب من أي مشاكل ممكن تحصلّي في الشغل في اليوم ده، ببقى طول اليوم مضغوطة ومتعصبة، وفي الغالب بتحصل بتنتقل الطاقة السلبية اللي ببقى فيها للبيت وبتحصل المشاكل والمشاحنات".

سحر: فرحي كان يوم ثلاثاء ودي لوحدها كارثة

شاءت الإقدار أن يكون اليوم المحدد لزفاف "سحر س" صاحبة الـ33عامًا، هو الثلاثاء، وهو من الأيام غير المفضلة والمحببة لديها، كونها تعتبره يوم مليئ بالكوارث والمشاحنات: "اتفاجئت إنّ القاعات كلها محجوزة واليوم اللي فاضل كان يوم ثلاث، وقتها مكانش قدامنا أي اختيار تاني، واضطرينا نقبل باليوم، وكنت حاطة إيدي على قلبي عشان ميحصلش كارثة فيه، هو فيه حد بيتجوز يوم تلات؟".