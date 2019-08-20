تهاني تطلب الطلاق في المحكمة: طلع "ابن أمه" وحماتي متحكمة في حياتنا

"طلبت الطلاق من زوجي ابن أمه راح يستأذن منها قالت لا، سيبها زي البيت الوقف".. بهذه الكلمات بدأت تهاني محمود 34 سنة، تروي أسباب طلبها الطلاق من زوجها عادل.ع، في دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بكفر شكر، حملت رقم 8976 لسنة 2019.

وقالت تهاني: "تزوجت من رجل طلع عديم الشخصية كل ما أقول على حاجه يروح يسأل أمه وأخواته، وبعدين يرد عليا، ودايما الإجابة عكس ما طلبت".

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وأضافت: "تعبت واحترت معاه كل الكلام يسمعه مني ويسكت وبعد كده يقوم يكلم أمه ويحكيلها كل اللي أنا قلته، وبعد كده يرجع ويسمع كلام أمه وفي كل مرة تكون ردود أمه مخالفة لما أطلبه، ورافضة لكل أفكاري ومطالبي".

وتابعت: "هذا الأسلوب دفعني لطلب الطلاق وقلت له طلقني يا ابن أمك، فكان رد فعله عدم الاهتمام، الأمر الذي أصابني بالجنون، لأن هذه العبارة من الممكن تزلزل أي راجل، ولكن كل اللي عمله سأل أمه، وبعدها رجع وقال لا مفيش طلاق".

وقالت إنها ذهبت لوالدة زوجها: "روحت لأمه ونشبت بينا مشادة كلامية، وتركت المنزل وذهبت إلى بيت أسرتي".