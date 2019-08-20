رسالة حمدي الميرغني لزوجته في عيد ميلادها الـ28.. "بحتفل بعيد ميلاد بنتي"

رسالة رومانسية وجهها نجم مسرح مصر الفنان حمدي الميرغني لزوجته إسراء عبدالفتاح بمناسبة عيد ميلادها الـ28، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام"، من خلال مقطع فيديو مجمع لصورهم، على أغنية "غنوا لحبيبي"، للفنان عبدالمجيد عبدالله.

وأرفق حمدي تعليقه قائلًا: "كل سنة وانتي مراتي حبيبتي، النهارده بحتفل بعيد ميلاد جديد لبنتي، عيد ميلاد جديد بيتجدد معاه حبي ليكي ويزيد فيه شوقي ولهفتي عليكي، ويكبر بيه إحساس تعلُقي بيكي، وله مليون كلمة أو وصف يوصف سعادتي وفرحتي بوجودك جنبي ومعايا ياكل حياتي وفرحة دنيتي، ربنا يخليكي ليا ويقدرني أكون سبب في سعادتك وفرحتك".

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ولاقى الفيديو استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معه، وحصد المقطع 218 ألف مشاهدة، بالإضافة للتعليقات التي تخطت الـ500 تعليق، والتي كان أبرزها، "ماشاء الله ربنا يبعد عنكم العين ويسعدكم وهابي بيرث داي"، "كل سنة وإيسو بخير ويارب يديم بينكم المحبة"، "كل سنة وهي طيبة وربنا يخليكم لبعض وتفضلوا مع بعض طول العمر"، "ربنا يديمكم لبعض إن شاء الله طلعت رومانسي يا حمدشي"، "أحلى صحاب في الدنيا ربنا يخليكو لبعض يا ولاد العسل انتو".

وكان حمدي الميرغني هنأ زوجته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونشر حمدي الميرغني صورة له مع زوجته عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، احتفالا بعيد الأضحى.

ودخل حمدي الميرغني، في تحد مع زوجته إسراء عبدالفتاح بعد أن صمم على أكل الفتة، خصوصا أن زوجته إسراء عبد الفتاح لا تأكل اللحوم نهائيا.

وكتب الميرغني: "كل عيد وانتي فرحتي.. كل سنة وانتي حبيبتي، ومع كامل حبي واحترامي ليكي بس النهاردة هعلن تمردي لبرنامجك الغذائي وهاكل فتة أيوه هاكل فتة وهقولها بأعلى صوت هاكل فتة يا إسراء".

وأعلنت الفنانة إسراء عبدالفتاح، في أكثر من مناسبة أنها لا تأكل اللحوم نهائيا، وتمنع تماما دخول اللحوم المنزل.