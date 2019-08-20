الحر يقتل رضيعة نسيتها أسرتها داخل السيارة

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لقيت رضيعة في ولاية نيو جيرسي مصرعها الجمعة، بعد أن تركت في حافلة صغيرة كانت متوقفة في محطة قطار محلية لأكثر من 8 ساعات، في درجات حرارة شديدة حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وعور على الرضيعة "ميلياني روبرتسون لورانس" (22 شهرًا)، وكانت لا تستجيب وجالسة في مقعد سيارة بموقف السيارات في ولاية نيو جيرسي
وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث بعد مكالمة 911 في حوالي الساعة 3.30 مساءً، وتم إعلان وفاتها في مكان الحادث قبل الساعة 4 مساءً.
وكان والد لورانس في السجن لمدة 18 شهرا، وكانت خالتها وعمها يراعيانها، في حين كان والدها يحاول الحصول على حضانة ابنته الصغيرة.
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في مقاطعة كامدن يوم الإثنين، إنّه لم يتم تقديم أي تهم حتى الآن لأحد.
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