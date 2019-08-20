هل غسل الشعر أثناء الطمث له أضرار؟

تلجأ الكثير من السيدات لغسل شعرهن أو الاستحمام حرصًا منهن على نظافتهن الشخصية، فضلا عن حالة الاشمئزاز التي تلازمهن خلال فترة الطمث ،فيتداول البعض أنّ غسل الشعر أثناء تلك الفترة له اضرار تصيب الشعر على وجه التحديد.

وحسب الموقع المهتم بشؤون المرأة healthywomen، ليس هناك أمراض أو أعراض جانبية تحدث للسيدات نتيجة سكب المياه على الشعر، لكن الموقع وضع عدة شروط يجب أن تتبع حال لزم الأمر لغسل الشعر.

وذكر الموقع أنّه يجب تجنب غسل الشعر بمياه ساخنة بشكل عام خاصة خلال فترة الحيض، إذ إنّ فروة رأسهن تكون أكثر رقة في تلك الفترة، كما أنّ غسل الشعر قد يتلفه ويجعله الشعر باهتا.

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وأشار healthywomen إلى ضرورة استخدام الشامبوهات الخالية من الأمونيا والسلفات والسيليكون والكبريتات وغيرها من المواد الكيميائية، إضافة لأهمية استخدام زيوت للحفاظ على رطوبة الشعر الذي يتحول إلى جاف بفعل الحيض.

واستنكر الموقع تداول البعض أنّ الاستحمام أو غسل الشعر خلال فترة الحيض غير مستحب، متسائلا: "من أين جاء حظر النظافة هذا؟".

ونوه الموقع بضرورة تناول الأطعمة الغنية بالعناصر المفيدة للشعر التي من شأنها تعيد بناء الخلايا التي تتعرض للتلف.