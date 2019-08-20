القاهرة - لايف ستايل
ما زالت السنة لم تنته بعد، لكن النجمات قررن اتباع موضة 2019 واتباع قصات شعر وصبغات مختلفة وجديدة! في التالي نقدّم لكنّ النجمات اللواتي أحدثن تغيرات بشعرهن هذا العام!
مايلي سايرس تعتمد الغرة في أوّل السنة!كارول سماحة بالقصير لأول مرّة!شيرين عبدالوهاب تتخلى عن شعرها وتعتمد قصة بيكسي! مايا دياب بعد فترة طويلة من الأشقر... إلى الأسود!فوز تنتقل غلى لوك "حييييل جريييء"الدكتورة خلود تقول إنّها اعتمدت قصة "ديانا"الممثلة بثينة الرئيسي تتخلى عن الطويل!داليدا خليل أحدثت التغيير أول السنة! نهى نبيل تغير شعرها دائماً!حليمة بولند بالخصل الشقراء
قد يهمك أيضاً :
قصّات شعر جديدة وجميلة لطلّة نسائية أنيقة متألقة
أجمل وأروع قصات الشعر للمرأة الأنيقة
كانت هذه تفاصيل خبر نجمات أحدثن تغييرات جذرية بشعرهن في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.