بـ5 طرق.. تجاوزي صعوبات أول يوم دراسي لطفلك في الحضانة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تسعى عادة الأمهات إلى البحث حول الحيل التي تهيئ أطفالهن في أول أيام الحضانة، لذلك نقدم لكم 5 خطوات ناجحة لتهيئة ابنك نفسيًا قبل دخوله الحضانة أو المدرسة، وفقًا للدكتورة أميرة محمود أخصائي تخاطب نفسي لأطفال:

1- التحدث مع الطفل عن الذهاب قريبًا لمكان جميل سيلعب به كثيرًا ويلعب بالألوان المحببة لديه، حتى يشعر الطفل من ذاته بأن الذهاب إلى هذ المكان كأنه الجنة التي طالما يحلم بها ويراها في الكارتون وما شابه.



2- محاولة التعرف على بعض الأطفال الآخرين في نفس الصف، والتعرف على الأهل والاختلاط بهم قبل مواعيد الدراسة حتى لا يشعر الطفل بغربة في يومه الأول.



3- معرفة ألعابه المفضلة وتحضيرها للذهاب معه حتى تكون رفيقته بدلًا من الغرباء الذي ربما يتشاجر معهم في أول الأيام.



4- معرفة الأستاذة التي يدرسون له والذهاب للمدرسة قبل توقيت بدء الدراسة بأسبوع حتى لا يخجل منها ويتعامل معها بحرية ونشاط، على عكس أن يكون اليوم الاول للدراسة له هي معرفتها.



5- محاولة بقائك خارج المنزل وقت طويل وتركه مع الأب أو الجدة حتى يقدر على فراقك في أول يوم، ولا ينهال بالبكاء.