بعد إعلان اعتزالها.. أجمل 30 إطلالة ليلية للنجمة إليسا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تعتبر الفنانة اللبنانية إليسا من بين أكثر الفنانات التي تهتم بأناقتها وجمالها، وتحرص على مواكبة الموضة، ويضع مصممو الأزياء بصمات ساحرة على إطلالاتها الرسمية، ما يجعلها محط إعجاب الجميع.

وأمس، أثارت الفنانة اللبنانية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي واستياء متابعيها ومحبيها بعدما أعلنت عبر صفحتها على "تويتر" اعتزالها الفن بعد طرح ألبومها المقبل.

وفي السطور التالية يبرز "الخليج 365" أجمل 30 إطلالة ليلية للنجمة اللبنانية إليسا مع أبرز المصممين:

إليسا تعتمد في معظم إطلالاتها الليلية على لونين الأسود والأبيض، وبرغم اختلاف التصاميم إلا أنها تري التصاميم الماكسي الطويلة الأنسب لها، إذ طلت بها بـنحو 20 إطلالة.

ومن بينها، فستان أسود طويل باللون الأسود من تصميم المصممة التونسية جوزيان حجار، يعتمد على التصميم الطويل وينتهي بكشاكش عند الركبة، ويتميز بالقصة الفرنسية لتصاميم الأزياء من ناحية الصدر، وخطوط طويلة شفافة للساقين. ونسقت معه حذاءً باللون الأسود وإكسسوارات فضية أنيقة.

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ومن أبرز إطلالاتها باللون الأسود أيضًا في حفل زواج نجل المصمم العالمي اللبناني إيلي صعب، فستان أسود قصير بقصة "الأوف شوردر"، مزينًا بمنقوشات وردية بداية من الرقبة حتى الخصر، ونسقت معه حذاءً من اللون "الأوف وايت" وطلاء أظافر بنفس اللون.

أما الإطلالات التي تعتمدها إليسا باللون الأبيض والتي ارتدته كثيرًا في حفلاتها الغنائية، فستان مفتوح الصدر دون أكمام من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب، بالخامة الدانتيل المنفوشة مثل الملائكة البيضاء. ونسقت معه حذاءً من الريش الأبيض البسيط على الكاحلين.

ودائمًا تختار إليسا المصمم العالمي إيلي صعب بلمساته الساحرة والعصرية لتصميم الفساتين الليلية، ومنها الفستان الماكسي الستان الشفاف الكاشف الساقين باللون البيج، وظهرت بهذه الإطلالة ضمن جلسة تصوير لها بشعر ويفي واسع منسدل على الظهر.

وتُفضل الفنانة اللبنانية في إطلالاتها مزج الطابع الكلاسيكي مع الكاجوال، خصوصًا في النزهات الليلة أو السهرات المميزة، وارتداء بلوزة من القماشة الدانتيل السوداء بأكمام مع هوت شورت باللون الزيتي كإطلالة ناعمة ومناسبة للتنزه والحركة بحرية.

وفي اللقاءات الرسمية ترتدي إليسا بذلة نسائية من الخامة الكارُهات الرمادية الكلاسيكية الأنيقة مع حذاء عال شفاف من الجانبين وإكسسوارات ذهبية.