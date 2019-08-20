أطعمة تقي من أمراض القلب والشرايين.. بينها البطاطا والشوكولاتة

أمراض القلب مصطلح شامل يشير إلى مجموعة مختلفة من الأمراض التي تصيب القلب، مثل مرض القلب التاجي، اعتلال عضلة القلب، مرض صمامات القلب، أمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض القلب الالتهابي.

هناك بعض الأمراض التي تساعد على الوقاية من أمراض القلب نقلًا عن موقع Healthline.

الشوكولاتة الداكنة أكثر المأكولات التي تحافظ على صحة القلب وتقلل مخاطر أمراضه عند تناولها، لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين الدهني عالي الكثافة و"البوليفينول" الطبيعي، ولاحتوائها على كمية كبيرة من مركبات "الفلافانول" التي يعتقد أنّها مضادة للالتهاب والأكسدة، وتساعد في استرخاء الأوعية الدموية.

يحمي السلمون من أمراض القلب ويقي من الإصابة بالذبحة القلبية والجلطة ويساهم في تنظيم دقات القلب ومعدل ضغط الدم، لاحتوائه على مستويات عالية من الأحماض الدهنية، وأوميجا 3، وEPA وDHA، ما يحسن صحة القلب ويحد من الإصابة بالتهابات الأوعية الدموية ويحمي من تجلط الدم بشكل مفرط، لذا ينصح بتناول السلمون مرة على الأقل في الأسبوع.

البطاطا الحلوة غنية جدًا بالألياف، ما يخفف نسبة الكوليسترول في الدم، ويقي من ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية.

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البروكلي يزيل السموم الطبيعية من مجرى الدم، إذ يحتوي على الألياف الصحية، كما يساعد على خفض ضغط الدم، وبالتالي يقلل خطر تمزق الشرايين.

تناول التوت يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، خاصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، وقد يساعد التوت في منع أكسدة الكولسترول الضار أو التالف، والذي يسبب أمراض القلب، إضافة إلى خفض نسبة الكوليسترول، كما يوفر التوت فوائد أخرى لصحة القلب، بينها الحفاظ على صحة الشرايين.

تساعد السبانخ على خفض مستوى الكولسترول المرتفع في الدم، إذ تزيد السبانخ نسبة الكولسترول الجيد في الدم، ما يؤدي بدوره إلى خفض الكولسترول الضار، إضافة إلى الألياف الطبيعية التي تحتوي عليها السبانخ، ولها دور فعال في الوقاية من الكوليسترول وعلاجه.

وأثبتت العديد من الدراسات أهمية عنصر الحديد في الجسم للوقاية من أمراض القلب، ووقاية مرضى القلب من مضاعفات مرضهم، ويتركز الحديد في السبانخ بكميات كبيرة، لذلك يعد تناول السبانخ أمرًا لا غنى عنه بالنسبة لمرضى القلب، كما أنّ الحديد في السبانخ يقي من الإصابة بالتهاب شغاف القلب.