صور.. شمس الكويتية تحت الرملة على "إنستجرام": جربت أموت

شاركت الفنانة الكويتية شمس، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة جديدة لها أثناء قضائها العطلة الصيفية على شواطئ مدينة"كان" الفرنسية.

ظهرت شمس خلال الصورة مغطاة بالرمال بشكل كامل، وحفرت اسمها على الرمل ، وأرفقت تعليقًا على الصورة قائلةً:"جربت اموت قبل ما اموت، موتوا قبل ان تموتوا، اقتل كبريائك الزائف قبل ان يقتلك".

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تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة وحصدت على مايقرب من 9 الاف تسجيل إعجاب، بالإضافة لتخطيه 500 تعليق، والتي كان أبرزهم:"حيرة المشاهير كيف يقضون وقتهم، مجنونة، مستعجلة على الدفن، على فكرة تراه علاج اللي عنده شحنات كهربائية أو اضطراب هرموني، شوفتوني وأنا ميت، توبي قبل أن ينقبض روحك وتكونين تحت التراب، ما جربتي عذاب القبر".

وكانت حالة من الجدل والانتقادات، لاحقت الفنانة السعودية الحاملة للجنسية الكويتية شمس، عقب ظهورها بـ"قميص نوم"، في فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ابن الـ.."، التى يحمل اسمها إحياء بلفظ غامض، في 18 ديسمبر من العام الماضي.

خلال 7 دقائق، ظهرت شمس بقميص نوم فاتح اللون من "ساتان"، ذو فتحة جانبية، لتطل بعدها بـ6 فساتين، تنوعت بين القصير والشفاف والمكشوف.

كلمات الأغنية تضمنت: "شايف روحه هذا ابن الـ... ما أكمل، جروحه أكبر من ذنوبه، وإذا أحسب أنا عيوبه ما ينجرع ويملل.. كل أمراضي من عنده، سوا بيا ضغط وس... و ما أكمل"، ما رأه الكثيرون أنها تحمل إيحاءات، فضلا عن ظهورها "المثير" بقميص النوم.

ومن أبرز تعليقات المستخدمين: "اختصار الأغنيه تعالوا شوفوا جسمي وأنا بروب النوم"، و"يا خسارة الفن والطرب"، و"قمة الانحطاط الأخلاقي"، فيما رأي البعض أن شمس لم تكن مبتذلة في الفيديو كليب، مبررين ذلك أن هناك فنانات تظهرن بأزياء أكثر جراءة، ويرقصن بطريقة مثيرة.