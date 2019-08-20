13 طبيبا و45 مختصا لإتمام ولادة "5 توائم" في السعودية

أنجبت سيدة سعودية 5 توائم، 3 ذكور واثنين من الإناث، حيث تم تنويمها في مستشفى الولادة تحت الملاحظة لمدة أسبوع، شهد عدة اجتماعات تحضيرية بين الفرق الطبية المختصة، لضمان حسن سير العملية وسلامة الأم والمواليد الجدد، حسب ما ذكرت صحيفة البيان.

وأنجبت الأم توائمها الخمس في عملية ولادة قيصرية، شارك فيها فريق طبي مكون من 13 طبيبا من قسمي النساء والتوليد، و45 مختصا من الكادر الفني.

وبحسب الموقع فإنّ الأم تتمتع حاليًا بصحة جيدة هي وأطفالها، الذين تراوحت أوزانهم بين 1000 و1195 جرام، وتتم متابعة حالتهم ووضعهم الصحي حاليًا في قسم العناية لحديثي الولادة لحين خروجهم من المستشفى.