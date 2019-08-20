فيديو.. ريهام سعيد: "وزني زاد 43 كيلو في 3 شهور بعد الطلاق"

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد، في برنامجها "صبايا"، المذاع على قناة الحياة أمس، أنّها لم تخضع لأي عمليات تجميل كما يعتقد البعض الفارق الوحيد هو فقدانها الوزن ما تسبب في تغير ملامح وجهها.

وتابعت ريهام: "في واحد نشر صورة ليا على السوشيال ميديا لما كان وزني زايد وبيقول للناس شوفوا عمليات التجميل غيرت شكلها ازاي"، مؤكدة أنّها لم تخضع لأي عمليات تجميل، لكن زيادة وزنها جاءت بعد انفصالها عن زوجها، الذي زاد 43 كيلو في 3 أشهر.

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وفي نهاية يونيو الماضي، كشفت سعيد عن إصابتها بمرض خطير في الأنف، من خلال صورة عبرت من خلالها عن وصيتها الأخيرة، التي نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة: "الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا".

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ونالت ريهام حالة من الدعم والتعاطف من الفنانين والمتابعين، مرددين دعواتهم لها بالشفاء، وكان على رأسهم صديقتها الفنانة ريم البارودي.