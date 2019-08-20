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شاركت الفنانة نيرمين الفقي، متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، مجموعة من الصور ومقطع فيديو لها، في أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية داخل حمام السباحة.
ففي البداية نشرت نرمين صورا وهي ترتدي مايوه داخل حمام سباحة، ثم نشرت مقطع فيديو لها وهي تسبح.
وتلقت الفقي الكثير من التعليقات، التي وصفوها بـ"زغدانة" (شخصية جسدتها في مسلسل البحار مندي)، وتنوعت التعليقات بين: "فين مندي يا زغدانة، بلطية من يومك أحلى زغدانة شفتها، حبيبتنا يا زغدانة البحور، أول مرة أشوف فنانة بتعوم وهي محترمة، حتى في السباحة رقيقة، وانتي محترمة وجميلة".
وهو الأمر الذي دفع "نرمين" لنشر مقطع فيديو من مسلسل "البحار مندي" أثناء سباحتها في البحر، وعلقت عليه: "زغدانة من مسلسل البحار مندي".
وعرض مسلسل "البحار مندي" في العام 2002، بطولة أحمد عبدالعزيز، نرمين الفقي، حسن حسني، خيرية أحمد، ونشوى مصطفى.
كانت هذه تفاصيل خبر صور وفيديو.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في حمام السباحة: فين مندي يا زغدانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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