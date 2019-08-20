صور.. طفل يبتلع 60 حبة مغناطيسية

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وجد الاطباء أكثر من 60 حبة مغناطيسية داخل معدة طفل صيني يبلغ من العمر 6 أعوام، بعد أن عانى من الآم حاد في بطنه، إذ ابتلع الطفل الخرز من إحدى الألعاب التي اشترتها له والدته.
أسرع والدا الصبي إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحته، وعلى الفور أجرى الأطباء أشعة سينية على بطن الطفل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
دخل الطفل غرفة العمليات لإزالة الخرز المغناطيسي من معدته إذ استغرقت الجراحة نحو 3 ساعات، في مدينة هاربين، وأظهرت النتائج أنّ عددها يبلغ نحو 60 حبة مغناطيسية.
وأوضح طبيب الأطفال شو بو أنّ الحبات المغناطيسية "بوكي بولز"، كان من المكمن أن تمزق أمعاء الطفل، ما يعرض حياته لخطر حقيقي، مشيرًا إلى أنّ الصبي اعترف بأكل الحبات المغناطيسية دون أن يخبر والديه.
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