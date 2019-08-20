بينها حماية الجنين.. تعرف على الفوائد الصحية لتناول الجوز

يحتوى الجوز على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم التي تكسبه الكثير من الفوائد الصحية، إذ يحافظ على صحة القلب ويقي من السرطان، ويحافظ على صحة المخ، ومن فوائده الأخرى كما ذكرها موقع Daily Medical ما يلي.

ضبط الشهية

يساعد الجوز على ضبط الشهية والتخسيس لأنه يحقق الإحساس بالشبع.

انضباط الساعة البيولوجية

يحتوي الجوز على مغذيات دقيقة تساعد على انضباط إيقاع الساعة البيولوجية والنعاس ليلاً والاستيقاظ صباحا.

الفيتامينات

يحتوي الجوز على توليفة من الفيتامينات والدهون التي تعزز صحة الشعر وتحفز نموه.

صحة القلب

الجوز من الأطعمة الصديقة للقلب بفضل دهون أوميجا 3 التي يشتهر بها.

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الوقاية من السكري

أكل الجوز من أدوات الوقاية من السكري.

يحمي البشرة

تناول الجوز بانتظام يمنح البشرة لمعانا وبريقا، ويحمي أنسجتها من التلف لأنّه غني بمضادات الأكسدة.

طعام جيد للحامل

الجوز طعام مهم أثناء الحمل، فهو يدعم مناعة الأم، ويوفر الدهون الصحية والفيتامينات التي تساهم في نمو الجنين.

تخفيف الاكتئاب

تناول الجوز يوميا يخفف أعراض الاكتئاب.

خصوبة عند الرجال

من فوائد أكل الجوز أنّه يحسن صحة الحيوانات المنوية وبالتالي خصوبة الرجل.

يحمي من الأمراض القاتلة

تناول الجوز بانتظام يحمي من الأمراض المزمنة والقاتلة كالسرطان.