أرباح كبيرة لـ"قطة" عبر "إنستجرام".. يتابعها 4 ملايين حساب

حقق زوجان نسبة كبيرة من الأرباح بسبب قطتهما "نالا"، التي يتابعها ما يزيد عن 4 ملايين حساب عبر تطبيق "إنستجرام"، ما يجعلها القطة الأكثر شعبية على موقع التواصل الاجتماعي.

يقول مالكا القطة إنّ إدارة حسابها مهمة صعبة للغاية، كونهما يعملان طيلة الوقت، إذ يبيع الثنائي عبر حساب القطة منتجات مثل ألعاب الحيوانات الأليفة، ونشر منشورات عبره مقابل 8 آلاف دولار لكل منشور.

اشترى الزوجان القطة قبل 9 أعوام وتحديدا في العام 2010 من إحدى دور رعاية الحيوانات الأليفة، وأنشآ حسابا لها على "إنستجرام" عن طريق "الصدفة"، قبل أن يتفاجئ الثنائي بزيادة عدد متابعي للحساب الذي وصل إلى الملايين من المتابعين حول العالم.

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لم يتوقع الزوجين أن تكون القطة سببا لأرباح كبيرة، إذ تلقيا عروضا لنشر إعلانات عبر حساب القطة بعد أن صارت شهيرة، ما جعل الزوجة ميثاشيتيفان تعتبر أنّ إدارة حساب القطة يستحق أن يصبح وظيفة وليس هواية.

الزوجان أكدا أنّ القطة بات لديها شعبية كبيرة، ويظهر ذلك عندما تشارك في مهرجانات حيث يتهافت الجمهور على السفر لتحيتها، حتى أنّ الأمر وصل بالبعض للبكاء حين رآها.

الحساب الشخصي للقطة وغيرها من الحيوانات التي أنشأها الزوجين، تأتي بهدف زيادة الوعي بشأن ما تعاني منه الحيوانات الأخرى مثل الجوع، وتثقيف الناس بشأن تربية الحيوانات، وفقا لوكالة "سبونتيك" الإخبارية.

أكثر ما يخيف الزوجين هو ماذا سيفعلان عقب وفاة "نالا"، إلا أنّهما أعلنّا أنّهما يركزان في الوقت الحالي على كيفية الاستمرار في مساعدة الحيوانات.