إصابة منة فضالي في الساحل الشمالي: الحمد لله على كل شيء

نشرت الفنانة منة فضالي صورة عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، بيّنت فيها إصابتها بجرح في يدها التي ظهرت في الصورة ملفوفة بـ"شاش"، وعلقت عليها: "الحمد لله على كل شيء".

وعلق متابعو وأصدقاء منة على منشورها، متسائلين عن سبب إصابتها، وتمنوا لها السلامة.

وتقضي الفنانة منة فضالي إجازتها في الساحل الشمالي منذ نحو 3 أشهر.

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واعتادت الفنانة الشابة، منة فضالي، على مشاركة متابعيها في الفترة الأخيرة، بإطلالاتها الصيفية، ولحظاتها خلال تواجدها بصحبة أصدقائها أو العطلات الصيفية.

و شاركت "فضالي" متابعيها، بعدة صور، بصحبة الفنان أحمد رزق، ومجموعة من اصدقائهما، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "فضالي" بملابس جريئة، حيث ارتدت ستوميك أسود مكشوف البطن، وبدون أكمام، أو حمالات، كشف عن "تاتو" ظهرها، مع هوت شورت جينز قصير، وحزام أسود.

كما اعتمدت الفنانة على إكسسوار رقبة، وشعر "ويفي" قصير، مع مكياج مميز.