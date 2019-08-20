أول تعليق من إليسا بعد قرار اعتزالها

حالة من الصدمة عاشها محبو الفنانة اللبنانية إليسا بعد إعلانها الاعتزال عبر تغريدة على "تويتر"، بينما تلقت الأخيرة دعما من مشاهير الوسط الفني والإعلام، طالبوها فيه بالتراجع عن قرار الاعتزال والاستمرار في مسيرتها الفنية.

اليوم، وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، خرجت إليسا بتدوينة جديدة هي الأولى بعد قرار الاعتزال، وجّهت خلالها الشكر لكل من ساندها، وأظهرت امتنانها للحب الكبير الذي تحمله من أعماقها للجميع بعد كل هذا الدعم، وتحدثت عن ألبومها الغنائي المنتظر، لكنها لم تعلن موقفها وهل تعتزل أم لا؟.

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وكانت الفنانة اللبنانية إليسا صدمت جمهورها أمس، حين أعلنت بشكل مفاجئ أنّ الألبوم الجديد الذي بدأت تحضيره سيكون الأخير لها في مسيرتها الفنية، إذ ذكرت أنّها لم تستطع الاستمرار في العمل في مجال مليء بالمافيا، بحسب وصفها.

وجاءت تدوينة إليسا: "أستعد لهذا الألبوم مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب أنّه سيكون الأخير في مسيرتي. أعلن ذلك بقلب شديد، ولكنني على قناعة كبيرة أنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا.. لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن".