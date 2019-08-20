الامارات | أبرزها إنقاص الوزن.. 5 أسباب تدعوك لتناول مزيد من الطماطم

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها إنقاص الوزن.. 5 أسباب تدعوك لتناول مزيد من الطماطم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «فرويندين» الألمانية أن الطماطم لها العديد من الفوائد الصحية، فبجانب الطعم اللذيذ الذي يجعلها من أكثر العناصر الغذائية التي تدخل في أطعمتنا، مثل الصوص والحساء والسلطة، فإنها تمد أجسامنا بالعديد من العناصر الغذائية المهمة.

وهنا خمسة أسباب تدعوك إلى تناول المزيد من الطماطم:

1

منجم فيتامينات

يغطي 100 غرام من الطماطم نحو 20% من الاحتياجات اليومية لفيتامين C، كما توجد بالطماطم فيتامينات K و A و B1 و B2 و B6 وكذلك العديد من المعادن مثل البوتاسيوم والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، وتؤثر جميع هذه العناصر بشكل إيجابي على نظام المناعة.

2

الحفاظ على صحة القلب

توفر مادة الليكوبين كاروتيويد، المسؤولة عن صبغ الطماطم باللون الأحمر، فوائد كبيرة للقلب، كما تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولها تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول أيضاً.

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3

صحة العين

مادة الليكوبين لها تأثير جيد أيضاً على صحة العين والنظر، كما تحتوي الطماطم على مادة البيتا كاروتين بتأثيرها الإيجابي على صحة العين.

4

تقوية الخلايا

يلعب الليكوبين أيضاً دوراً مهماً مع الجلوتاثيون في تقوية الأنسجة الخلوية، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم على حماية الجسم من الجذور الحرة.

5

سعرات قليلة

تحتوي الطماطم على نسبة منخفضة جداً من السعرات الحرارية، كما أنها تتكون في أكثر من 90% منها من الماء، وبالنظر إلى أن 100 غرام من الطماطم يحتوي على 18 سعراً حرارياً فقط، ولذلك فهي تعد طعاماً مناسباً لكل من يرغب في إنقاص وزنه.