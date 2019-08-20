تنفيذا لرؤية المملكة 2030.. سعوديات يشاركن الرجال في تنظيف مشعل عرفات

تشهد المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، تطوع مجموعة من الفتيات لتنظيف مشعر عرفات، بعد انتهاء موسم الحج، إذ ظهرت نحو 150 فتاة إلى جانب بعض الشباب، وهنّ يمسكن بأدوات النظافة في عرفات، بغرض إعادة تنظيفه وتجميله جنبا إلى جنب مع عمال النظافة، حسب ما ذكر موقع العربية.نت.

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ونشر حساب وزارة الشؤون البلدية والقروية على "تويتر"، صورا للشباب والفتيات في أثناء تنظيف المشعل، بينما نشر حساب إمارة مكة المكرمة الرسمي صورا لفريق "سقيا العطاء التطوعي" في تنفيذ مبادرة لتنظيف مشعر عرفات، تحت إشراف الأمانة.

وأوضحت إمارة مكة أنّ المبادرة تهدف إلى مشاركة المتطوعين في الأعمال والخدمات البلدية، تنفيذا لرؤية السعودية 2030 بإثراء الأعمال التطوعية لدى الشباب.