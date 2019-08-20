على خطى إليسا.. مطربة تعلن إصابتها بالسرطان بـ"صرخة"

قبل عام أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، أعلنت خلالها إصابتها بالسرطان، وعلى الخطى ذاتها، سارت الفنانة المغربية سلوى الشودري، إذ أطلقت أغنية "صرخة"، أعربت خلالها عن معاناتها مع المرض الخبيث ذاته.

"صرخة" الأغنية الجديدة للشودري التي حققت نسبة مشاهدة اقتربت من 300 ألف، منذ إطلاقها على "اليوتيوب"، كلمات الشاعرة المغربية دنيا الشدادي، وتوزيع محمد بن لعلاوي، وإخراج طه النوري.

وبحسب ما ذكره موقع "هسبريس" المغربي، فالفنانة المغربية سلوى الشوداري استوحت فكرة الأغنية من واقع المرأة ككل، إذ قالت: "ليس من السهل على المرأة في المجتمعات المحافظة أن تثبت ذاتها وتحقق أحلامها، خاصة في المجال الموسيقي، فكان لكلمات الشاعرة دنيا الشدادي وقع وأثر لامس قلبي وعقلي ووجداني، ففكرت في تلحينها وتقديمها كهدية للمرأة الصامدة الناجحة رغم كل الصعوبات".

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وتابعت "الشودري" عن التحديات التي واجهتها: "لم يكن من السهل علي إنجاز هذا العمل، خاصة أنّني ما زلت أنهي علاجي الكيماوي بعد إصابتي بالسرطان قبل نحو 7 أشهر، لكنني تحديته وأصررت على أن أقدم عملا فنيا موسيقيا لطالما حلمت به".

أضافت الشودري: "مشروع الأغنية لم يأخذ مني تفكيرًا طويلًا، سبق لي ولحنت قصيدة في ذات الموضوع للشاعرة المصرية شريفة السيد بعنوان (سيدة الحزن الجميل)، وصورتها في أثناء مشاركتي بمهرجان أصيلة الدولي وحظيت بنجاح كبير".

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وأمس كانت الفنانة اللبنانية إليسا أعلنت اعتزلها الغناء عقب إطلاق ألبومها الأخير، بسبب ما وصفته بوجود "مافيا" في الوسط الفني.