طريقة عمل مخ بانيه ..السر في عصير الليمون

يعتبر مخ البانيه من الأكلات المفضلة لدى البعض، لذلك نقدم لكٍ اليوم طريقة عمل مخ البانيه في المنزل على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ"، على قناة "سي بي سي سفرة".

المكونات

مخ.

بقسماط.

دقيق.

بيض.

لبن.

جزر.

بصل.

خل.

ليمون حلقات.

حبهان.

ورق لورا.

قرفة.

مستكة.

ملح وفلفل أسود.

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ثوم وليمون.

فلفل رومي.

كمون.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

يُسلق المخ مع البصل والخل والجزر وعصير ليمون وقرفة وشرائح الليمون.

يضاف إلى ماء السلق، الحبهان وورق اللورا والفلفل أسود والمستكة.

يترك ليسلق نصف سلقة، ثم يصفى ويترك ليبرد، ثم قطعيه.

يخلط في الكبَّة، كل من "الثوم والفلفل الأسود والملح والفلفل الرومي والكمون" ثم يرفع مع عصير ليمون وخل أبيض.

يرفع المخ من التتبيلة ثم يغمس في دقيق، ثم في بيض مخفوق مع اللبن، ثم يوضع في البقسماط.

يقلى في زيت غزير، ويقدم ساخنا.