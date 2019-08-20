4 نصائح اتبعيها لعلاج سمنة الأطفال

كثيرًا ما يعاني الأطفال الصغار من السمنة، وهذا أمر غير طبيعي، وذلك يرجع إلى العادات الغذائية لدى الكثير منهم، وعدم تناول الطعام الصحي، واللجوء إلى التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، أو لأسباب أخرى كـ"العوامل الوراثية" أو "الاضطرابات في الهرمونات" أو "عدم الانتظام في ممارسة الرياضة"، وفقا لموقع "Mayo Clinic".

أبرز النصائح لعلاج سمنة الأطفال

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أولا: تناول الأطعمة الصحية

للحفاظ على سلامة طفلك من السمنة، عليك إعطائه الأطعمة والوجبات الصحية، فمن الضروري استبدال الحلويات بالخضراوات والفواكه، والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة نهائيا، والتقليل من الأطعمة التي تحتوي على السكريات والسعرات الحرارية العالية، بتوفير الكثير من الفاكهة والخضروات، وكذلك التقليل من استهلاك طفلك للمشروبات المحلاة بالسكر أو تجنبها.

ثانيا: ممارسة الأنشطة الرياضة

اجعلي طفلك يمارس الرياضة حتى وإن كان صغيرا، من خلال الإمساك بيديه، واصطحابه في جولة داخل المنزل، إذ أن الرياضة من أهم العلاجات الطبيعية التي تساعد في الحصول على الوزن المثالي للطفل، وحرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أنها تجعلهم أكثر نشاطا.

ثالثا: الحصول على قسط كافٍ من النوم

يجب أن تحرصي على أن يتناول طفلك قسطا كافيا من النوم، فمن المعروف أن الأجساد تعيد بناءها خلال فترة الليل، ولذلك يجب أن تُحدَّد للطفل ساعات اللعب، وكذلك ساعات مشاهدة التلفاز.

رابعا: زيارة طبيب تغذية

حال ملاحظة بداية لـ"سمنة مفرطة وغير طبيعية" لطفلك، عليك اللجوء إلى الطبيب أو أخصائي التغذية، ليصف نظاما غذائيا (ريجيم) خاص بالأطفال، وهذا حتى لا يتعرض الطفل إلى السمنة المفرطة.