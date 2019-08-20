شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..حيتان ودلافين تسبح في «سقف العالم» ..«فعلتها» الصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين، الواقعة في هضبة شنغهاي، التبت المعروفة باسم «سقف العالم» - أعلى حوض مائي في العالم أمام الزوار.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن الحوض المائي الجديد - الذي يبلغ ارتفاعه 2261 متراً عن سطح البحر يقع في مدينة شينينغ عاصمة المقاطعة، وهو أول حوض مائي في «سقف العالم» وتبلغ مساحته 28 ألف متر مربع.

وقالت إدارة الحوض المائي إن اليوم الأول لافتتاح الحوض جذب أكثر من 8000 زائر، مشيرة إلى أن الحوض يضم أكثر من 30 ألفاً من الحيوانات المائية لأكثر من 400 نوع وأكثر من 300 رأس من الحيوانات البرية لأكثر من 100 نوع، بما فيها بعض الحيوانات البحرية النادرة مثل الحيتان البيضاء والدلافين قارورية الأنف.

Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالصور..حيتان ودلافين تسبح في «سقف العالم» ..«فعلتها» الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.