الفنانة ريهام أيمن في أحدث جلسة تصوير

القاهرة - لايف ستايل خضعت الفنانة ريهام أيمن لجلسة تصوير جديدة، شاركت صورها مع متابعيها عبر حسابها في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت ريهام على الصور: "شُعرت أن الصيف أخذني أكتر". وظهرت "ريهام"، في الصور التي نالت إعجاب متابعيها، بإطلالة جذابة بفستان أحمر، وزينت رقبتها بعقد من الفضة. قد يهمك أيضاً :

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