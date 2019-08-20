قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كفتة بالجبنة، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بسهولة. مقادير عمل كفتة بالجبنة لحمة مفرومة. جبنة رومي. بصل مبشور. قرفة ناعمة. زنجبيل بودرة. زيت. بقسماط. بيضة. ملح. Advertisements فلفل أسود. للتقديم أرز بسمتي أصفر. بطاطس محمرة. طريقة عمل كفتة بالجبنة تخلط اللحمة المفرومة مع البصل المبشور والبيضة والجبنة الرومي والقرفة والزنجبيل والفلفل الأسود والملح والبقسماط (حوالي ½ كوب). تدهن صينية بالزيت. يشكل الخليط أصابع على أسياخ خشبية وتُرَصّ في الصينية. توضع فس الفرن حتى تمام النضج. تقدم مع الأرز الأصفر والبطاطس المحمرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة بالجبنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.